Αμοργός: Ιστιοφόρο προσάραξε σε αβαθή αφού έχασε την άγκυρά του - Καλά στην υγεία του ο χειριστής

Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη βοήθεια σκάφους

Ελένη Ευστρατίου

Αμοργός: Ιστιοφόρο προσάραξε σε αβαθή αφού έχασε την άγκυρά του - Καλά στην υγεία του ο χειριστής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ιστιοφόρο με γερμανό τουρίστα προσάραξε σε αβαθή στη νησίδα Αντικέρου μετά από απώλεια άγκυρας και επακούμβηση σε αλιευτικό σκάφος.
  • Ο χειριστής του ιστιοφόρου βρέθηκε καλά στην υγεία του και το σκάφος αποκολλήθηκε με τη βοήθεια επιβατηγού και περιπολικών σκαφών του Λιμενικού.
  • Το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κουφονησίου, ενώ το αλιευτικό κατέπλευσε αυτοδύναμα στην Αιγιάλη της Αμοργού.
  • Απαγορεύτηκε ο απόπλους και για τα δύο σκάφη μέχρι να προσκομίσουν βεβαιώσεις αξιοπλοΐας από αρμόδιους οργανισμούς.
  • Δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.
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Ένα ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επέβαινε τουρίστας από τη Γερμανία προσάραξε στη νησίδα Αντικέρου κοντά στην Αμοργό, το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το σκάφος έχασε την άγκυρά του μέσα στο βράδυ και παρασύρθηκε από επακούμβηση με παρακείμενο αλιευτικό σκάφος. Στη συνέχεια το ιστιοφόρο προσάραξε σε αβαθή.

Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα επιβατηγό έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον άνδρα καλά στην υγεία του και στη συνέχεια βοήθησαν στην αποκόλληση του ιστιοπλοϊκού, το οποίο μετέφεραν στο λιμάνι του Κουφονησίου.

Το αλιευτικό κατέπλευσε προς το λιμάνι της Αιγιάλης στην Αμοργό, όμως και στα δύο σκάφη απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να φέρουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις ότι είναι σε κατάσταση και μπορούν να αποπλεύσουν.

Σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Νάξου και της Αμοργού από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., για προσάραξη ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους γερμανικής σημαίας, με έναν αλλοδαπό (υπήκοο Γερμανίας) επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αντικέρου.

Συγκεκριμένα, το Ι/Φ, αρχικά βρισκόταν αγκυροβολημένο στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, όπου υπέστη απώλεια άγκυρας, με αποτέλεσμα την παράσυρση και επακούμβησή του σε παρακείμενο Α/Κ σκάφος, ενώ στη συνέχεια προσάραξε σε αβαθή. Στο σημείο έσπευσαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το Ε/Γ–Τ/Ρ «ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Ν.Ν. 39 με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο εντόπισε το Ι/Φ με τον επιβαίνοντά του καλά στην υγεία του.

Το Ι/Φ, αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του Ε/Γ–Τ/Ρ. Ακολούθως, οδηγήθηκε στο λιμάνι του Κουφονησίου όπου προσέδεσε με ασφάλεια, συνοδεία ΠΛΣ, ενώ το Α/Κ, κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι Αιγιάλης της Αμοργού. Από το Λιμεναρχείο της Νάξου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους αμφότερων των σκαφών, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους αρμόδιους οργανισμούς. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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