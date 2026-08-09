Τα πέτρινα διαμάντια της Ιρλανδίας: 20 κάστρα που αφηγούνται την ιστορία μιας χώρας

Snapshot Τα κάστρα της Ιρλανδίας ποικίλλουν από μεσαιωνικά ερείπια μέχρι πολυτελή θέρετρα και αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με οργανωμένες ξεναγήσεις και εκδηλώσεις.

Το Κάστρο Κερ (13ος αιώνας) και το Κάστρο Τριμ (μεγαλύτερο αγγλονορμανδικό οχυρό) είναι από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της χώρας.

Το Κάστρο Ντανγκουέαρ αποτέλεσε κέντρο της ιρλανδικής λογοτεχνικής αναγέννησης και φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες.

Το Κάστρο του Δουβλίνου λειτουργεί ως κυβερνητικό συγκρότημα και τουριστικό αξιοθέατο με ιστορικά κτήρια και κήπους.

Το Κάστρο Μπλάρνεϊ είναι γνωστό για την «Πέτρα του Μπλάρνεϊ», που σύμφωνα με θρύλο χαρίζει το χάρισμα της ευγλωττίας σε όποιον τη φιλήσει. Snapshot powered by AI

Τα αμέτρητα κάστρα και τα ερείπια των αρχαίων οχυρώσεων της Ιρλανδίας, διασπαρμένα στην καταπράσινη ύπαιθρο και σε γραφικά χωριά, αφηγούνται τη συναρπαστική ιστορία της χώρας. Από σχεδόν κατεστραμμένα μεσαιωνικά ερείπια μέχρι υπερπολυτελή θέρετρα, τα κάστρα αποτελούν σταθερά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους επισκέπτες. Πολλοί χώροι προσφέρουν οργανωμένες περιηγήσεις για να γνωρίσετε τις μάχες, τις ιστορίες των ενοίκων τους και τα έργα αποκατάστασης, ενώ ορισμένοι διοργανώνουν ακόμη και μεσαιωνικά συμπόσια.

Από ακτή σε ακτή, αυτά είναι 20 από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ιρλανδίας.

1. Κάστρο Κερ (Cahir Castle)

Χρονολογούμενο από τον 13ο αιώνα, το Κάστρο Κερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα οχυρά της Ιρλανδίας. Χτισμένο πάνω σε ένα βραχώδες νησάκι στον ποταμό Σουάρ της κομητείας Τιπεράρι, διέθετε σχεδιασμό που θεωρούνταν πρωτοποριακός για την εποχή του. Σήμερα, ξεναγήσεις, οπτικοακουστικές προβολές και ένα βιβλιοπωλείο ταξιδεύουν το κοινό στη δραματική ιστορία του. Το οχυρό έχει αποτελέσει επίσης σκηνικό για την ταινία «Excalibur» και τη δημοφιλή σειρά «The Tudors».

Κάστρο Κερ Wikipedia

2. Κάστρο Τριμ (Trim Castle)

Στις όχθες του ποταμού Μπόιν στην κομητεία Μηθ, το εξαιρετικά διατηρημένο Κάστρο Τριμ είναι το μεγαλύτερο αγγλονορμανδικό οχυρό της χώρας. Η κατασκευή του διήρκεσε 30 χρόνια, ενώ στην ακμή του ο επιβλητικός 20πλευρος πύργος του προστατευόταν από τάφρο και αμυντικά τείχη. Στο κέντρο επισκεπτών, δίπλα στο κάστρο, εκτίθενται μεσαιωνικές πανοπλίες και μακέτες κτιρίων.

Κάστρο Τριμ Wikipedia

3. Κάστρο Ντανγκουέαρ (Dunguaire Castle)

Σκαρφαλωμένο σ' έναν βράχο κατά μήκος του κόλπου του Γκάλγουεϊ, το Κάστρο Ντανγκουέαρ χτίστηκε το 1520 και θεωρείται το πιο φωτογραφημένο κάστρο της Ιρλανδίας, χάρη στον παραδοσιακό πύργο των 23 μέτρων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 αγοράστηκε και αναστηλώθηκε από τον διάσημο γιατρό και λογοτέχνη Όλιβερ Σεν Τζον Γκόγκαρτι, μετατρέποντάς το σε κέντρο της ιρλανδικής λογοτεχνικής αναγέννησης, με τακτικούς επισκέπτες προσωπικότητες όπως ο Γέητς και ο Σω.

Κάστρο Ντανγκουέαρ Wikipedia

4. Κάστρο του Δουβλίνου (Dublin Castle)

Σε απόσταση μόλις 10 λεπτών με τα πόδια από το Τρίνιτι Κόλετζ, το Κάστρο του Δουβλίνου υψώνεται στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν ένας οικισμός Βίκινγκς. Ο μεσαιωνικός του πύργος, με τείχη πάχους σχεδόν 5 μέτρων, χτίστηκε κυρίως κατά τη βασιλεία του Ερρίκου Γ΄. Σήμερα λειτουργεί ως κυβερνητικό συγκρότημα αλλά και τουριστικό αξιοθέατο, προσφέροντας πρόσβαση στο Βασιλικό Παρεκκλήσι, τα κρατικά διαμερίσματα και τους πανέμορφους κήπους του.

Κάστρο του Δουβλίνου Wikipedia

5. Κάστρο Μπλάρνεϊ (Blarney Castle)

Χτισμένο το 1446, το Μπλάρνεϊ είναι ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της χώρας. Διαθέτει τείχη πάχους 5,5 μέτρων, ωστόσο η πλειονότητα των επισκεπτών συρρέει για να φιλήσει την περίφημη «Πέτρα του Μπλάρνεϊ». Σύμφωνα με τον θρύλο, όποιος τη φιλήσει αποκτά το χάρισμα της ευγλωττίας - ένα έθιμο που έχουν ακολουθήσει αμέτρητοι τουρίστες, πολιτικοί και διασημότητες.

Κάστρο Μπλάρνεϊ Wikipedia

6. Κάστρο Μπανράτι (Bunratty Castle)

Το Κάστρο Μπανράτι, που χτίστηκε το 1425 και αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1950, βρίσκεται στη θέση ενός παλιού εμπορικού σταθμού των Βίκινγκς. Είναι διακοσμημένο με αυθεντικά έργα τέχνης και ταπητουργίας από τον 14ο αιώνα. Σήμερα αποτελεί μέρος του θεματικού πάρκου «Bunratty Folk Park», όπου οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν την εμπειρία ενός μεσαιωνικού συμποσίου τεσσάρων πιάτων υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής.

Κάστρο Μπανράτι Wikipedia

7. Κάστρο Λίσμορ (Lismore Castle)

Στην κωμόπολη Λίσμορ της κομητείας Γουότερφροντ, αυτό το κάστρο αποτελεί μία από τις κατοικίες του Δούκα και της Δούκισσας του Ντεβονσάιρ. Χτίστηκε αρχικά το 1185 στις όχθες του ποταμού Μπλάκγουοτερ και ανακατασκευάστηκε σε γοτθικό ρυθμό στα μέσα του 19ου αιώνα. Ενώ οι κήποι και η γκαλερί σύγχρονης τέχνης είναι ανοιχτά στο κοινό, το ίδιο το κάστρο διατίθεται αποκλειστικά προς ενοικίαση στο σύνολό του, φιλοξενώντας έως 27 άτομα.

Κάστρο Λίσμορ Wikipedia

8. Κάστρο Ογκνανέρ (Aughnanure Castle)

Χτισμένο τον 15ο αιώνα από τη φατρία των Ο'Φλάχερτι στην κομητεία Γκάλγουεϊ, το Ογκνανέρ αποτελεί εξαιρετικό δείγμα ιρλανδικού οχυρού πύργου. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα ερείπια του σκοπιάς, τη σάλα συμποσίων και τους προμαχώνες, ενώ ο χώρος περιβάλλεται από τοπικούς θρύλους για εμφανίσεις φαντασμάτων και το ουρλιαχτό της μυθικής «Μπάνσι».

Κάστρο Ογκνανέρ Wikipedia

9. Κάστρο Αθενράι (Athenry Castle)

Με θέα στον ποταμό Κλάρινμπριτζ, το κάστρο του 13ου αιώνα διατηρεί τμήματα των μεσαιωνικών του τειχών και λιθόγλυπτων διακοσμήσεων. Η Μεγάλη Αίθουσα διαθέτει ξύλινη σκάλα, η οποία στην αρχαιότητα αφαιρούνταν σε περιπτώσεις πολιορκίας. Στο παρακείμενο Κέντρο Κληρονομιάς εκτίθενται μεσαιωνικές φορεσιές, όπλα και αναπαραστάσεις της εποχής.

Κάστρο Αθενράι Wikipedia

10. Κάστρο Ντόνεγκαλ (Donegal Castle)

Στο κέντρο της πόλης Ντόνεγκαλ, δίπλα στον ποταμό Εσκ, το κάστρο χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον Ρεντ Χιου Ο'Ντόνελ. Μετά την ήττα του στον Εννεαετή Πόλεμο, ο ίδιος προσπάθησε να το καταστρέψει για να μην πέσει σε αγγλικά χέρια. Το οίκημα σώθηκε, αναστηλώθηκε το 1616 με την προσθήκη ενός αρχοντικού και σήμερα είναι πλήρως επισκέψιμο.

Κάστρο Ντόνεγκαλ Wikipedia

11. Κάστρο Κάρλινγκφορντ (Carlingford Castle)

Χτισμένο το 1190 από τον Νορμανδό βαρόνο Χιου ντε Λέισι, το κάστρο καταλήφθηκε αργότερα από τον Βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας. Βρίσκεται στην κομητεία Λουθ, σε μικρή απόσταση από το ομώνυμο γραφικό χωριό, και διατηρεί δύο ορθογώνιους πύργους στην εσωτερική του αυλή.

Κάστρο Κάρλινγκφορντ Wikipedia

12. Αββαείο Κάιλμορ (Kylemore Abbey)

Αν και δεν πρόκειται για αρχαίο οχυρό, το Αββαείο Κάιλμορ με τους περιτοιχισμένους βικτοριανούς κήπους του αποτελεί ένα από τα πιο ειδυλλιακά τοπία της Ιρλανδίας. Χτίστηκε το 1868 από τον Μίτσελ Χένρι και από το 1920 φιλοξενεί μια κοινότητα Βενεδικτίνων μοναχών. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν περιπάτους δίπλα στη λίμνη και ξεναγήσεις στα επιβλητικά κτίρια.

Αββαείο Κάιλμορ Wikipedia

13. Κάστρο Κιλκένι (Kilkenny Castle)

Χτισμένο τον 12ο αιώνα, λίγο μετά τη νορμανδική κατάκτηση, το Κάστρο Κιλκένι δεσπόζει στις όχθες του ποταμού Νορ. Οι βικτοριανοί ροδώνες, η τεχνητή λίμνη, οι σπάνιοι τάπητες και τα ιστορικά παιδικά δωμάτια με παιχνίδια του 19ου αιώνα προσελκύουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κάστρο Κιλκένι Wikipedia

14. Κάστρο Ντάνλοχ (Dunlough Castle)

Σκαρφαλωμένο στην κορυφή απόκρημνων βράχων πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, το κάστρο του 13ου αιώνα στην κομητεία Κορκ είναι ένα από τα αρχαιότερα της χώρας. Η πεζοπορία μέχρι τα ερείπιά του επιβραβεύει τους επισκέπτες με συγκλονιστική θέα, ενώ οι ντόπιοι μιλούν για το φάντασμα της «Λευκής Κυρίας» που περιπλανιέται στην περιοχή.

Κάστρο Ντάνλοχ Wikipedia

15. Κάστρο Ντρομόλαντ (Dromoland Castle)

Με ρίζες που ανατρέχουν στο 1014, το Ντρομόλαντ ανακατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα και μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο το 1963. Σήμερα συνδυάζει την ιστορική ατμόσφαιρα με υπερσύγχρονες ανέσεις, γήπεδο γκολφ διεθνών προδιαγραφών και υψηλή γαστρονομία.

Κάστρο Ντρομόλαντ Wikipedia

16. Κάστρο Μαλαχάιντ (Malahide Castle)

Σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από το κέντρο του Δουβλίνου, το Μαλαχάιντ αποτελεί ιδανική απόδραση. Διαθέτει μια τεράστια έκταση 1.050 στρεμμάτων με πάρκα, το θεματικό μονοπάτι «Fairy Trail», καθώς και μια Μεγάλη Αίθουσα του 1475 με σπάνιες προσωπογραφίες που δανείζει η Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας.

Κάστρο Μαλαχάιντ Wikipedia

17. Κάστρο Ρος (Ross Castle)

Στις όχθες της λίμνης Λην στο Κιλάρνεϊ, το Κάστρο Ρος συνδέεται με τον τοπικό θρύλο του ιδρυτή του, Ο'Ντόνοχιου Μορ. Σύμφωνα με την παράδοση, το πνεύμα του εμφανίζεται στη λίμνη την 1η Μαΐου κάθε επτά χρόνια, χαρίζοντας τύχη σε όποιον το αντικρίσει.

Κάστρο Ρος Wikipedia

18. Κάστρο του Βασιλιά Ιωάννη (King John's Castle)

Στη μεσαιωνική συνοικία του Λίμερικ, δίπλα στον ποταμό Σάνον, το κάστρο χτίστηκε στις αρχές του 1200 κατόπιν διαταγής του διαβόητου Βασιλιά Ιωάννη —του γνωστού αδελφού του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου από τους θρύλους του Ρομπέν των Δασών. Σήμερα διαθέτει διαδραστικές εκθέσεις 3D και μεσαιωνικά παιχνίδια αυλής.

Κάστρο του Βασιλιά Ιωάννη Wikipedia

19. Ο Βράχος του Κάσελ (The Rock of Cashel)

Υπήρξε η αρχική έδρα των προ-νορμανδικών βασιλέων του Μάνστερ και το σημείο όπου ο Άγιος Πατρίκιος εκχριστιάνισε τον Βασιλιά Ένγκους τον 5ο αιώνα. Με την πάροδο των αιώνων εξελίχθηκε σε ισχυρό θρησκευτικό κέντρο με έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα και το παρεκκλήσι του Κόρμακ, που φιλοξενεί σπάνιες ρωμανικές τοιχογραφίες.

Ο Βράχος του Κάσελ Wikipedia

20. Κτήμα Κάστρου Μπιρ (Birr Castle Demesne)

Στην καρδιά της Ιρλανδίας, το Κάστρο Μπιρ εντυπωσιάζει με τους κήπους 480 στρεμμάτων. Εκεί βρίσκεται το Ιστορικό Κέντρο Επιστημών της Ιρλανδίας, το οποίο φιλοξενεί το «Μεγάλο Τηλεσκόπιο» (το μεγαλύτερο στον κόσμο όταν κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1840), καθώς και ένα από τα παλαιότερα σκοτεινά εργαστήρια φωτογραφίας. Τα μέλη της οικογένειας Πάρσονς, που κατοικούν στο κάστρο από το 1620, διοργανώνουν ξεναγήσεις κατά τους θερινούς μήνες.

Κτήμα Κάστρου Μπιρ Wikipedia

*Με πληροφορίες από travelandleisure

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