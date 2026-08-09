Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς με ανέμους έως και 8 μποφόρ

Snapshot Η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου, φτάνοντας τοπικά στους 38-39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 31-32 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στα ορεινά ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στα ηπειρωτικά και 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τοπικές εντάσεις έως 8 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου περιλαμβάνει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βορειοανατολικά, και ανέμους 4 με 6 μποφόρ με τοπικά 7 στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η άνοδος της θερμοκρασίας και τα μελτέμια στο Αιγαίο, σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Στα ηπειρωτικά όμως, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, ενώ αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 9/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικκοί 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βορειοανατολικά.

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