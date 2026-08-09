Γερμανία: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση με εξαρτήματα συστήματος Patriot

Snapshot Στρατιωτική βάση στο Μέτερνιχ Γερμανίας όπου φυλάσσονται εξαρτήματα Patriot, δέχθηκε έξι υπερπτήσεις drone, με την αστυνομία να ερευνά το περιστατικό.

Δύο μέρες νωρίτερα, drone με εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου επίσης καταγράφηκε σύγκρουση άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου με εμπορευματικό αεροσκάφος DHL.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας προειδοποίησε για «νέα διάσταση απειλής» υβριδικής επίθεσης, ενώ ο καγκελάριος συγκάλεσε το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.

Η Γερμανία περιγράφει την κατάσταση ως μέρος υβριδικού πολέμου, ο οποίος περιλαμβάνει δολιοφθορές, παραπληροφόρηση και κυβερνοεπιθέσεις.

Η Ρωσία απέρριψε τα γεγονότα ως «στημένη προβοκάτσια» και εξέφρασε ανησυχία για «αντιρωσική υστερία» στη Γερμανία. Snapshot powered by AI

Υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν αντιληπτές από το κέντρο ασφαλείας στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μέτερνιχ της δυτικής Γερμανίας, το βράδυ της Πέμπτης 6/8, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για μία βάση του γερμανικού στρατού στην οποία φυλάσσονται σε υπόγεια αποθήκη βάθους 130 μέτρων, ανταλλακτικά και στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Μάλιστα, στον χώρο στεγάζονται και εξαρτήματα του αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και κρουζ, καθώς και αεροσκαφών.

Η βάση έχει έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχη με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας εντόπισαν αρχικά δύο drone να πετούν πάνω από τη βάση, ενώ συνολικά παρατήρησαν έξι υπερπτήσεις. Άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση.

Drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Δύο μέρες νωρίτερα, την Τρίτη 4/8, εντοπίστηκε ένα ακόμη drone το οποίο μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένας οδηγός που εργαζόταν στο σημείο εντόπισε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό υψόμετρο γύρω από ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου, το άρπαξε και το κράτησε στο έδαφος μέχρι να φθάσουν οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας.

Λίγο μετά το περιστατικό, ένα δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο φέρεται να προσέκρουσε σε ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της γερμανικής εταιρίας DHL, σε έναν ελιγμό εκτροπής γύρω από το αεροδρόμιο.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προειδοποίησε για «μια νέα διάσταση απειλής» με αυτό το πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης», χωρίς να προσδιορίσει υπόπτους. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε την Παρασκευή το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.

Αναφέροντας μια σειρά ενεργειών, από τη δολιοφθορά και την παραπληροφόρηση μέχρι τις κυβερνοεπιθέσεις και την κατασκοπεία, ο όρος του υβριδικού πολέμου χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους, πρωτίστως τη Γερμανία, για να περιγραφεί η εχθρική στάση της Ρωσίας.

Η Ρωσία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «στημένη προβοκάτσια», η οποία εξυπηρετεί μόνο «τα συμφέροντα του Κιέβου» και εξέφρασε την ανησυχία της για ένα «κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

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