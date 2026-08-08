Ρωσία: «Στημένη προβοκάτσια» χαρακτηρίζει το drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Snapshot Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και το χαρακτηρίζει «στημένη προβοκάτσια».

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο εκφράζει ανησυχία για νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας διενεργεί έρευνα για την επίθεση με drone που έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων και την εφοδιαστική αλυσίδα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Γερμανία.

Γερμανοί βουλευτές έχουν εκφράσει υποψίες για ρωσική ευθύνη, ενώ η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει κατηγορήσει επίσημα καμία χώρα. Snapshot powered by AI

Αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της η Μόσχα στην επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο ανέφερε σε ανακοίνωση ότι το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας την Πέμπτη 6/8, είναι μία «στημένη προβοκάτσια» και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος της Ρωσίας.

«Η πρεσβεία εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία», αναφέρει το δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ρωσικής πρεσβείας, τόσο στη γερμανική όσο και στη ρωσική γλώσσα.

«Είναι προφανές ότι αυτή η βιαστικά στημένη προβοκάτσια εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Κιέβου και της μιλιταριστικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης», σχολίασε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Έρευνα σε εξέλιξη

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό βάσει στοιχείων που παραπέμπουν σε επίθεση με drone εναντίον του αεροδρομίου που εξυπηρετεί τις πόλεις Λειψία και Χάλε, προειδοποιώντας για απόπειρα που υπονομεύει την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας.

Εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ανακάλυψαν αργά την Τρίτη το drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων και την εφοδιαστική αλυσίδα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Γερμανία, το οποίο αποτελεί επίσης βάση γιγαντιαίων αεροσκαφών An-124 που διαχειρίζεται η ουκρανική Antonov Airlines.

Το drone έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει δημοσίως άλλη χώρα για το περιστατικό, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία. Στο παρελθόν, Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικές επιθέσεις».

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