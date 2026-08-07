«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά φαινόμενο στην ελεύθερη τηλεόραση – Ποιο κανάλι θα την δείξει;

Προβλήθηκε στην Cosmote TV σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, συζητήθηκε, απασχόλησε, όπως κάθε δουλειά άλλωστε του Σωτήρη Τσαφούλια. Το «ΡΙΦΙΦΙ» ανακοινώθηκε ότι θα προβληθεί από τον ALPHA, σε μία κίνηση-ματ του σταθμού.

Η παραγωγή 6 επεισοδίων, σε σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ηταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η παραγωγή συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μία αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μία ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση και έντονα στοιχεία χιούμορ. «Ηταν μία ευτυχισμένη συνύπαρξη με πολλούς αγαπημένους ηθοποιούς. Ηταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μία σειρά του 1800 και του 1900, παρά την Αθήνα του 1992. Υπήρχαν πεζοδρόμια, ήταν αλλιώς, υπήρχαν φανάρια, ήταν και αυτά αλλιώς, δεν είναι ότι βγάζει κάτι εκτός κάδρου και τελειώνεις. Το να μπορέσει η σειρά να είναι πιστή στην εποχή της ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα», έχει δηλώσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

https://www.instagram.com/reel/DbtEkM0lNM6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άνδρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Ολγα (Ευαγγελία Μουμούρη). Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τούς προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Ολγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.

Στη σειρά συμμετέχουν, ακόμα, οι Αχιλλέας Ζέρβας, Αρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Αννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Ελη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης.

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