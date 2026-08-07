Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, μετά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Όλυμπο, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, μετά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή από αέρος λόγω της δυσκολίας πρόσβασης. Παράλληλα, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνέδραμε και ελικόπτερο.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη επιτήρηση του σημείου και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
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