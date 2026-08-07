Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα
Στην εστία επιχειρούν 61 πυροσβέστες, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Στο σημείο επιχειρούν 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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