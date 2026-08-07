Σέρρες: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα - Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα το ΙΧ

Snapshot Το ΙΧ βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό στην εθνική οδό Αμφίπολης - Δράμας.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν μητέρα και γιος που επέβαιναν στο ΙΧ.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας.

Το τροχαίο καταγράφηκε από τον καταγραφέα του φορτηγού και παρουσιάστηκε από την ΕΡΤ.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το ΙΧ παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και "καβάλησε" τη διαχωριστική νησίδα. Snapshot powered by AI

Βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο έχει καταγραφεί στον καταγραφέα που βρίσκεται εντός του φορτηγού το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά με το ΙΧ, στο οποίο σκοτώθηκαν μητέρα και γιος, στις Σέρρες, παρουσίασε η ΕΡΤ.

Στο βίντεο, φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην εθνική οδό Αμφίπολης - Δράμας στο ύψος της Παλαιοκώμης. Το ΙΧ που έρχεται από το αντίθεο ρεύμα, παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και παρά τις προσπάθειες του οδηγού για φρενάρισμα, συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το φορτηγό.

Από τα συντρίμμια του ΙΧ ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο επιβαίντοντες, μια μητέρα με το γιο της, ηλικίας 46 και 21 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι είναι υπήκοοι Αλβανίας κι εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά στον οδηγό του φορτηγού, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Δράμας.

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