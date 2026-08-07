Τραγωδία στο Γουδί: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της -Έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 7 Αυγούστου καθώς γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 53χρονη γυναίκα έπεσε - υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4 Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 53χρονη από τον ακάλυπτο, την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών η γυναίκα κατέληξε.