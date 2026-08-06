Μάλια: «Παλεύαμε επί 15 λεπτά να την επαναφέρουμε», λέει ο ναυαγοσώστης για τη μητέρα που πνίγηκε

Εκεί όπου είχαν πάει για να περάσουν ξέγνοιαστες διακοπές και να απολαύσουν μία όμορφη καλοκαιρινή ημέρα στη θάλασσα, η μοίρα έμελλε να γράψει ένα τραγικό τέλος. Στην παραλία Κλωτζανή στα Μάλια, μία οικογενειακή εξόρμηση μετετράπη σε εφιάλτη, όταν η προσπάθεια μίας 42χρονης μητέρας από την Ολλανδία να σώσει τη φίλη της κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής έδειξαν ως αιτία θανάτου πνιγμό εντός ύδατος, ενώ, το 3χρονο παιδί της αναμένεται να το παραλάβει η 21χρονη αδελφή του, η οποία ταξίδεψε από την Ολλανδία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της παραλίας Κλωτζανή στα Μάλια, όταν η 42χρονη γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα για να βοηθήσει τη 43χρονη φίλη της, η οποία παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα. Ωστόσο, η ίδια ήπιε νερό, έχασε τις αισθήσεις της και τελικά πνίγηκε, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο σκάφος και καλούσαν σε βοήθεια.

Οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει σκάφος από τη Χερσόνησο για μία θαλάσσια βόλτα μαζί με τρία παιδιά ηλικίας 3, 8 και 15 ετών. Αρχικά, η 43χρονη κολυμπούσε με τα παιδιά, τα οποία φορούσαν σωσίβια και επέστρεψαν μόνα τους στο σκάφος. Λίγο αργότερα η ίδια κουράστηκε και άρχισε να παρασύρεται από τα ρεύματα, ζητώντας βοήθεια. Τότε η 42χρονη βούτηξε για να τη βοηθήσει, όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια έχοντας τις αισθήσεις της.

Ένας από τους ναυαγοσώστες που συμμετείχαν στη διάσωση περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Έφυγα με το jet ski μέσα “καρφί”, ενημέρωσα και τον ναυαγοσώστη κι έφυγαν με άλλο ένα από εκεί. Αμέσως είδα τη μία γυναίκα να κρατά την άλλη μέσα και να είχε πνιγεί, δεν είχε τις αισθήσεις της. Βούτηξε και ο ναυαγοσώστης, προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη γυναίκα, το καταφέραμε και ξεκινήσαμε προς την ακτή».

Με τη συνδρομή των ναυαγοσωστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης.

Όπως τόνισε δεύτερος ναυαγοσώστη, «έγινε ΚΑΡΠΑ επί τουλάχιστον 15 λεπτά, αλλά δεν βρήκαμε ελπίδα, έστω κάποια σημάδια ζωής». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, η 42χρονη δεν επανήλθε.

Την ίδια ώρα, σκάφος του Λιμενικού έφτασε στο σημείο και περισυνέλλεξε τη βάρκα με τα τρία παιδιά και την 43χρονη Ολλανδή που είχε διασωθεί, οδηγώντας τους με ασφάλεια στη στεριά.

Ο ναυαγοσώστης περιέγραψε και τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν: «Η άλλη γυναίκα ήταν σε τραγική κατάσταση. Όταν της είπα ότι η φίλη της δεν ζει, έβαλε τα κλάματα, την πήρε ένα άλλο παιδί, εργαζόμενος στα extreme sports της παραλίας και την πήγε στο σκαφάκι. Τα παιδάκια έκλαιγαν, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση».

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