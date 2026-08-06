ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1: Δεν του πήγε τίποτα καλά...

Με το που άρχισε το ματς δέχτηκε γκολ, ο Μιχαηλίδης είδε τον τερματοφύλακα να του αποκρούει το πέναλτι και μοιραία ο ΠΑΟΚ πάει στο Βέλγιο ψάχνοντας μια μεγάλη νίκη για να ανατρέψει την κατάσταση.  

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ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1: Δεν του πήγε τίποτα καλά...
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Από το… καλησπέρα στο ματς της Τούμπας, φάνηκε πως η βραδιά δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα για τον ΠΑΟΚ. Το αντίθετο μάλιστα. Μόλις στα 17 δευτερόλεπτα μπήκε το γκολ της Άντερλεχτ, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση και δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στους Βέλγους για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. Το 0-1, δεν αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο «Δικέφαλος» είχε πολλές ευκαιρίες.

Είχε, όμως, τη μεγαλύτερη. Με το πέναλτι του Μιχαηλίδη που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ήταν η δεύτερη στιγμή στο παιχνίδι, όπου η τύχη ήταν σα να λέει στον «Δικέφαλο» πως δεν είναι ο αγώνας του.

Οι Βέλγοι έπαιξαν σωστά τακτική, «οδήγησαν» τον ΠΑΟΚ σε μια ελεγχόμενη πίεση που όμως δεν έφερνε ουσιαστικές απειλές, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Έτσι ήρθε η ήττα για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πάνε στις Βρυξέλλες κυνηγώντας μια σπουδαία ανατροπή.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 13 Αυγούστους στις 21:30.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τους Βέλγους να «παγώνουν» την Τούμπα. Στα 17 δευτερόλεπτα, η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διώξει, η μπάλα έφτασε στον Τσέτκοβιτς, ο οποίος νίκησε τον Παβλένκα για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ αμέσως πήρε μέτρα στο γήπεδο, κόντρα στην Άντερλεχτ που είχε γυρίσει πίσω έχοντας το υπέρ της σκορ. Ο «Δικέφαλος» δυσκολευόταν να γίνει απειλητικός, πέρα από το σουτ του Ζαφείρη εντός περιοχής, το οποίο πέρασε άουτ.

Οι Βέλγοι στο 15’ έβγαλαν τον Τσβέτκοβιτς τετ α τετ από πλάγια θέση, με το πλασέ του να καταλήγει άουτ.

Οι γηπεδούχοι στο transition απείλησαν στο 29’. Ο Κωνσταντέλιας με μια ντρίπλα έφυγε στο χώρο, άνοιξε στον Τάισον που μπήκε στην περιοχή, με το τελείωμά του να περνά λίγο άουτ.

Η τεράστια ευκαιρία για ισοφάριση του ΠΑΟΚ, ήρθε λίγο μετά το ημίωρο. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ωραία ντρίπλα στα όρια της περιοχής, ανατράπηκε και ο διαιτητής αμέσως υπέδειξε το πέναλτι. Στο 36’ ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Κούσεμανς να αποκρούει. Στη συνέχεια ο Μύθου σκόραρε, αλλά είχε μπει στην περιοχή πριν εκτελέσει ο συμπαίκτης του κι έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε στην περιοχή των Βέλγων, χωρίς ο διαιτητής να δείχνει πέναλτι. Η παράβαση ήταν καθαρή, αλλά μέσω εξέτασης της φάσης, δόθηκε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ στην αρχή της φάσης και έτσι δεν υπήρξε πέναλτι.

Από κοντά ο Τσβέτκοβιτς απείλησε ξανά στο 42’, με τον Παβλένκα να διώχνει την μπάλα.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λιγότερο ρυθμό και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να πιέσει. Στο 57’ ο «Δικέφαλος» απείλησε, με τον Κωνσταντέλια να εκτελεί φάουλ, τον Μιχαηλίδη να κάνει το γύρισμα και τον Ελουστόντο φάτσα με την εστία να μην μπορεί να κάνει την προβολή από κοντά.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν την κατοχή της μπάλας, έκλεισαν την Άντερλεχτ στα καρέ της, αλλά η δυσκολία για δημιουργία κινδύνων ήταν ξεκάθαρη. Στο 74’ ο Τέιλορ σούταρε λίγο έξω απ’ την περιοχή, χωρίς να βρει στόχο.

Όσο τα λεπτά κυλούσαν, η κούραση άρχισε να γίνεται εμφανής. Η Άντερλεχτ «οδηγούσε» τον ΠΑΟΚ στα πλάγια για σέντρες χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 90+3’ οι γηπεδούχοι είχαν σημαντική ευκαιρία, με τον Κωνσταντέλια να γεμίζει, τον Γερεμέγεφ να κατεβάζει στον Ζαφείρη και το σουτ του τελευταίου ανάγκασε τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ σε σημαντική επέμβαση.

Διαιτητής: Μαρτίνεζ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: Χατζηδιάκος, Ελουστόντο - Εντιαγέ, Γιανσάνα, Σικάν

Αποβολές: -

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (46’Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ (63’ Μπάμπα), Σανταμαρία (63’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (71’ Γερεμέγεφ), Μύθου (83’ Πέλκας).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Εντιαγέ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος (71’ Σαλίμπα), Γιανσάνα, Τσβέτκοβιτς (71’ Ντεγκρίφ), Σικάν, Σέκε (57’ Άντμαν).

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