Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 69χρονος λουόμενος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Σίβηρης» του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής άνδρας 69 ετών.

Ο 69χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.