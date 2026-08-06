Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 69χρονος λουόμενος
Ο 69χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Σίβηρης» του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής άνδρας 69 ετών.
Ο 69χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
16:00 ∙ WHAT THE FACT
Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»
11:15 ∙ WHAT THE FACT