Παράσυρση πεζού από ΙΧ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης

Παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης στις γραμμές των τρένων, σε σημείο λίγο πριν τον Δενδροπόταμο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.