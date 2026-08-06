Παράσυρση πεζού από ΙΧ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον πεζό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης στις γραμμές των τρένων, σε σημείο λίγο πριν τον Δενδροπόταμο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
16:00 ∙ WHAT THE FACT
Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»
11:15 ∙ WHAT THE FACT