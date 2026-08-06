Κολυδάς: Η χαρουπιά ως βασικό είδος αποκατάστασης των οικοσυστημάτων μετά τις φωτιές

Ο μετεωρολόγος τονίζει τη σημασία της σωστής αναδάσωσης με μεσογειακά είδη που ταιριάζουν στο οικοσύστημα 

Ελένη Ευστρατίου

Κολυδάς: Η χαρουπιά ως βασικό είδος αποκατάστασης των οικοσυστημάτων μετά τις φωτιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αναδασώσεις στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο φυσικό μεσογειακό οικοσύστημα και όχι με άκριτες δενδροφυτεύσεις.
  • Η χαρουπιά είναι κατάλληλο μεσογειακό είδος για αναδάσωση, καθώς αντέχει στην ξηρασία, σταθεροποιεί τα εδάφη και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Η φύτευση γύρω από την Ακρόπολη αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης γηγενών μεσογειακών δέντρων όπως η χαρουπιά, η αγριελιά και η δάφνη.
  • Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων πρέπει να βασίζεται στη φυσική βλάστηση και να αποφεύγεται η ταχύτητα και ο εντυπωσιασμός στις δενδροφυτεύσεις.
  • Η χαρουπιά έχει σημαντικό οικονομικό και οικολογικό ρόλο μέσω του καρπού της και της συμβολής της στη βιοποικιλότητα.
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Για τη σημασία της σωστής αναδάσωσης στις καμένες εκτάσεις με τα κατάλληλα δέντρα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επικαλούμενος τον καθηγητή Οικολογίας, Νίκο Μάργαρη.

Στις μελέτες του ο καθηγητής έχει τονίσει ότι οι αναδασώσεις στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο φυσικό μεσογειακό οικοσύστημα και όχι σε «άκριτες δενδροφυτεύσεις» που βασίζονται στον εντυπωσιασμό και την ταχύτητα, κυρίως μέσα από τεχνητά πευκοδάση.

Ως κατάλληλο παράδειγμα αναφέρει τη χαρουπιά, ένα δέντρο αμιγώς μεσογειακό, το οποίο αντέχει στην ξηρασία, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθεροποιεί τα εδάφη περιορίζοντας τη διάβρωσή τους. Παράλληλα, σημειώνει, έχει και σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα μέσω του καρπού της.

Ως σωστό παράδειγμα φύτευσης αναφέρει την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, όπου συνυπάρχουν αρμονικά μεσογειακά δέντρα και θάμνη, όπως η χαρουπιά, η αγρελιά και η δάφνη, δημιουργώντας «να αυθεντικό ελληνικό τοπίο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο αείμνηστος καθηγητής Οικολογίας Νίκος Μάργαρης (1943–2013) ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που υποστήριξαν ότι οι αναδασώσεις στην Ελλάδα πρέπει να βασίζονται στη μεσογειακή οικολογία και όχι σε μαζικές, άκριτες δενδροφυτεύσεις.

Χαρακτηριστικά έγραφε ήδη από το 1999:

  • «Οι πανεθνικές εκστρατείες δενδροφύτευσης με ό,τι δέντρο βρούμε πρόχειρο, που το φυτεύουμε όπου μας καπνίσει και συγχρόνως περιμένουμε να γίνει δάσος, θυμίζουν παράλογη κωμωδία.»
  • Ως πρότυπο πρόβαλλε τη φύτευση που είχε σχεδιάσει ο Δημήτρης Πικιώνης γύρω από την Ακρόπολη, όπου συνυπάρχουν χαρουπιά, αγριελιά, δάφνη και άλλοι γηγενείς μεσογειακοί θάμνοι και δέντρα, δημιουργώντας ένα αυθεντικό ελληνικό τοπίο και όχι ένα τεχνητό πευκοδάσος.
  • Η χαρουπιά κατείχε ξεχωριστή θέση στη σκέψη του, επειδή:είναι εξαιρετικά ανθεκτική στην ξηρασία, σταθεροποιεί τα εδάφη και περιορίζει τη διάβρωση, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέρει σημαντική οικονομική αξία μέσω του καρπού της, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και ταιριάζει φυσικά στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
  • Το μήνυμα του Νίκου Μάργαρη παραμένει επίκαιρο: οι αναδασώσεις δεν πρέπει να γίνονται με γνώμονα την ταχύτητα ή τον εντυπωσιασμό, αλλά με σεβασμό στη φυσική βλάστηση κάθε περιοχής.
  • Σε πολλές ξηροθερμικές περιοχές της Ελλάδας, η χαρουπιά μπορεί και πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά είδη αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, μαζί με τα υπόλοιπα γηγενή μεσογειακά είδη.

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