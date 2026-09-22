Η συγκίνηση της Θεοδωρίδου για τον Μαζωνάκη: «Εύχομαι να δικαιωθεί, ήταν πολύ καλός άνθρωπος»

Η τραγουδίστρια πρόβαλε στο Θέατρο Άλσος βίντεο από κοινή τους εμφάνιση το 2009 και μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ποιο τραγούδι είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του

Ανθή Κουρεντζή

Η συγκίνηση της Θεοδωρίδου για τον Μαζωνάκη: «Εύχομαι να δικαιωθεί, ήταν πολύ καλός άνθρωπος»
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  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Θέατρο Άλσος με προβολή βίντεο από κοινή τους εμφάνιση το 2009.
  • Το τραγούδι «Όλα για μένα είσαι συ» είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε η Θεοδωρίδου.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία και τη φιλία τους, τονίζοντας τον καλό χαρακτήρα του καλλιτέχνη.
  • Ευχήθηκε ο Μαζωνάκης να δικαιωθεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ανθρώπου πίσω από τη σκηνική εικόνα.
  • Η εκδήλωση συγκίνησε το κοινό, αναδεικνύοντας τις αναμνήσεις και τη μακρόχρονη σχέση των δύο καλλιτεχνών.
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Υπάρχουν στιγμές στη σκηνή που ξεπερνούν τη μουσική και μετατρέπονται σε προσωπική εξομολόγηση. Μία τέτοια στιγμή έζησε το κοινό το βράδυ της Δευτέρας (21/9) στο Θέατρο Άλσος, όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιστρέφοντας σε μία από τις πιο ξεχωριστές αναμνήσεις της κοινής τους πορείας.

Μπροστά στους θεατές, η τραγουδίστρια πρόβαλε ένα βίντεο από το 2009, από μια εποχή που οι δυο τους μοιράζονταν τη σκηνή και ερμήνευαν μαζί το «Όλα για μένα είσαι συ». Ένα τραγούδι που, όπως αποκάλυψε η ίδια, είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγο πριν από την προβολή, η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τις συνεργασίες, τα γέλια και τις στιγμές που είχαν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μία από αυτές τις φορές είναι το 2009, που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι, και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», είπε.

Η εικόνα των δύο καλλιτεχνών από το παρελθόν έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση στη βραδιά. Για λίγα λεπτά, η σκηνή γέμισε μνήμες από μια άλλη εποχή, όταν οι δυο τους τραγουδούσαν μαζί και τίποτα δεν προμήνυε πόσο διαφορετικά θα ακούγονταν χρόνια αργότερα οι ίδιοι στίχοι.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, ωστόσο, δεν θέλησε να σταθεί μόνο στον καλλιτέχνη. Μίλησε κυρίως για τον άνθρωπο που γνώρισε πίσω από τα φώτα, τις επιτυχίες και την εικόνα της σκηνής.

«Θέλω να ξέρετε —το ξέρετε ήδη, γι’ αυτό και τον αγαπήσατε— ότι ήταν ένας πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι να δικαιωθεί», είπε με συγκίνηση.

Ήταν μια αναφορά λιτή, αλλά βαθιά προσωπική. Ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο, μέσα από ένα τραγούδι, ένα παλιό βίντεο και λίγες λέξεις που έμοιαζαν να κουβαλούν ολόκληρη την ιστορία μιας σχέσης χρόνων.

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