Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

Snapshot Ο Σταμάτης Κραουνάκης δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να σωθεί λόγω των γιατρών που επισκεπτόταν.

Ο Κραουνάκης αμφισβήτησε την ύπαρξη μηχανήματος που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σωτηρία του Μαζωνάκη.

Υποστήριξε ότι το σύστημα υγείας είναι προβληματικό και διαχέει φόβο, εμποδίζοντας την αλήθεια να βγει στο φως.

Αναφέρθηκε στον θάνατο του Μαζωνάκη ως αφορμή για να αποκαλυφθούν οι παθογένειες του συστήματος υγείας που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στις νέες εξελίξεις γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι και τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Μιλώντας στο Open, ο γνωστός δημιουργός εξέφρασε τη δική του άποψη για την υπόθεση, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα υγείας και για όσα, όπως υποστήριξε, δεν έχουν ειπωθεί δημόσια.

«Δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί γιατί πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς. Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν λέει, αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για ποιον λόγο κανείς δεν μιλάει, ο Σταμάτης Κραουνάκης απάντησε: «Είναι λάθος το σύστημα, το οποίο μοιράζει φόβο. Το προηγούμενο βράδυ εγώ με αυτό το πλάσμα μίλαγα στο τηλέφωνο 1,5 ώρα κανονικά και την επόμενη ημέρα μαθαίνω ότι πέθανε».

«Αυτό που κρατάω είναι ότι ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή να ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρόμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει», κατέληξε.