Ηγουμενίτσα: «Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες» - Το θέατρο του 27χρονου και η ομολογία του

Ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι την Ηγουμενίτσα για να τη βρει

Κατερίνα Ρίστα

Ηγουμενίτσα: «Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες» - Το θέατρο του 27χρονου και η ομολογία του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να βρει την πρώην σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι του χρωστούσε 1900 ευρώ.
  • Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του, την Πηνελόπη, η οποία εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργεια στην Ηγουμενίτσα.
  • Μετά την επίθεση, επιχείρησε να δημιουργήσει ψευδές σενάριο περί επίθεσης από τέσσερα άτομα με κουκούλες, τραυματίζοντας τον εαυτό του για να το υποστηρίξει.
  • Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και, μετά από επίμονες ερωτήσεις, ομολόγησε την πράξη του.
  • Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.
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Εδώ κι ένα μήνα το ζευγάρι είχε χωρίσει. Το άτυχο θύμα, η Πηνελόπη προχώρησε τη ζωή της και πήγε στην Ηγουμενίτσα για να γυρίσει σελίδα. Εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργεια. Εκείνος έμεινε πίσω στην Αθήνα. Δεν μπορούσε να χωνέψει το χωρισμό μέχρι που προχθές αποφάσισε να πάει στην Ηγουμενίτσα και να τη βρει με πρόφαση ένα ποσό που υποτίθεται του χρωστούσε το κορίτσι. Ο δράστης ισχυρίστηκε πως ήταν η οικονομική διαφορά που είχαν ήταν 1900 ευρώ.

Ο 27χρονος αφού μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του δεν πήγε να παραδοθεί στις αρχές αλλά έστησε ένα ολόκληρο σχέδιο για να κρύψει και να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του.

Άφησε το κορίτσι αιμόφυρτο στο σημείο, περαστικός την εντόπισε και κάλεσε τις αρχές.

Εκείνος είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους, 5 λεπτά αργότερα καλεί κι εκείνος το 100 και λέει:

«Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου, δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε». Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και είδαν στο σώμα του τραύματα τα οποία όμως είχε κάνει μόνος του για να είναι πειστικό το σενάριο που είχε στήσει στο μυαλό του.

Όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ρωτούν λεπτομέρειες, οι ερωτήσεις έγιναν επίμονες και η μια διαδεχόταν την άλλη.

Ο δράστης δεν άντεξε και ομολόγησε την πράξη του.

Ο 25χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.

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