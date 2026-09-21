Σακίρα: Επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια - Το σχόλιο για τον Πικέ που έγινε viral

Η τραγουδίστρια έκανε μια όλο νόημα αναφορά στον πρώην σύντροφό της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σακίρα: Επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια - Το σχόλιο για τον Πικέ που έγινε viral
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  • Η Σακίρα επέστρεψε στην ισπανική σκηνή μετά από οκτώ χρόνια με μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη μπροστά σε πάνω από 50.000 θεατές.
  • Κατά την επιστροφή της, αναφέρθηκε χιουμοριστικά στην αλλαγή της εικόνας της και χρησιμοποίησε τον όρο «λύκαινα», συνδέοντας τον με την προσωπική της ιστορία και την επιτυχία «She Wolf».
  • Η αναφορά της «λύκαινας» ερμηνεύτηκε ως μήνυμα για την ανεξαρτησία της μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ το 2022, με τον οποίο είχε δύο παιδιά.
  • Ο χωρισμός από τον Πικέ έχει επηρεάσει τη μουσική της, καθώς μέσα από τα τραγούδια της εκφράζει την αλλαγή στη ζωή της και την προσπάθεια να προχωρήσει.
  • Η επιστροφή της στη Μαδρίτη σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την καριέρα της με νέα ενέργεια και σύνδεση με το κοινό της.
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Έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας από την ισπανική σκηνή η Σακίρα επέστρεψε στη Μαδρίτη και φρόντισε από την πρώτη κιόλας βραδιά να στείλει τα δικά της μηνύματα. Η Κολομβιανή σταρ ξεκίνησε τη μεγάλη σειρά των 12 συναυλιών της στην ισπανική πρωτεύουσα, μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θαυμαστές, και μία από τις ατάκες της προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Μιλώντας στο κοινό για την επιστροφή της, η Σακίρα αναφέρθηκε με χιούμορ στην αλλαγή της εικόνας της όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας παράλληλα μία αναφορά που πολλοί συνέδεσαν με τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ.

«Όλοι μου λένε: “Βλέπουμε το πρόσωπο με το οποίο έφυγες και το πρόσωπο με το οποίο επέστρεψες”», είπε η τραγουδίστρια, πριν συνεχίσει με μία φράση που έδωσε ακόμη περισσότερο νόημα στην επιστροφή της: «Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από όταν μια λύκαινα ξανασμίγει με την αγέλη της».

https://www.instagram.com/reel/Ddek23AMVVB/

Η επιλογή της λέξης «λύκαινα» δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Σακίρα έχει συνδέσει εδώ και χρόνια την εικόνα της με το «She Wolf», μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, ενώ η συγκεκριμένη αναφορά ήρθε σε μία περίοδο κατά την οποία η προσωπική της ζωή έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο.

Η σχέση της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, ολοκληρώθηκε το 2022, έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών. Έκτοτε, ο χωρισμός τους έχει αποτελέσει επανειλημμένα πηγή έμπνευσης για τη μουσική της, με τη Σακίρα να μιλά μέσα από τα τραγούδια της για την αλλαγή στη ζωή της και την προσπάθειά της να προχωρήσει.

Η επιστροφή στη Μαδρίτη

Η έναρξη των συναυλιών αποτελεί ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν, η Σακίρα φαίνεται πως επέστρεψε στην Ισπανία αποφασισμένη να τραγουδήσει, να χορέψει και - όπως φάνηκε από την πρώτη της ατάκα - να θυμίσει σε όλους ότι η «λύκαινα» έχει πλέον ξαναβρεί την αγέλη της.

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