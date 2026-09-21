Συνελήφθη στο τελωνείο Ευζώνων 46χρονος Σκοπιανός για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος Σκοπιανός στο τελωνείο Ευζώνων με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ιταλικές Αρχές.

Ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης το 2007, με τη ναρκωτική ουσία να έχει εισαχθεί μέσω Ισπανίας και να κατέληξε στη Νάπολη.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Παιονίας κατά την είσοδο του στην Ελλάδα από τον συνοριακό σταθμό Ευζώνων.

Ο 46χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στην Ιταλία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών έπεσε ένας 46χρονος Σκοπιανός, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9), από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ιταλία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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