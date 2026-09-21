Η Ζήνα Κουτσελίνη ήπιε τον «Πρώτο Καφέ» στο STAR

Η πρεμιέρα της παρουσιάστριας στο STAR

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Ζήνα Κουτσελίνη ήπιε τον «Πρώτο Καφέ» στο STAR
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  • Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα στο STAR με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».
  • Η εκπομπή προβάλλεται καθημερινά στις 09:30 το πρωί.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε τη σημασία της κοινής στιγμής του καφέ με το κοινό.
  • Η εκπομπή εστιάζει ιδιαίτερα στη γυναικεία παρουσία και συμμετοχή.
  • Στο πλευρό της Ζήνας βρίσκονται οι Γρηγόρης Γκουντάρας, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Λιλή Πυράκη, Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας.
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Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα στο STAR, με τη νέα της εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Τη Δευτέρα, στις 09.30, η παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές και υποδέχτηκε την ομάδα της.

«Καλημέρα! Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω για να βγούμε. Πραγματικά, πίνω τον πρώτο μου καφέ τώρα και το εννοώ, γιατί περιμένω να τον πιω μαζί σας χαλαρά. Από τις 5 που είμαι στον δρόμο δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό στη διαδρομή για να φτάσω ως εδώ. Οπότε λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, θα πίνουμε παρέα τον πρώτο καφέ, μαζί», ήταν τα πρώτα λόγια της Ζήνας Κουτσελίνη.

«Και αυτό τα λέει όλα. Σε αυτό το μαζί που τόσα χρόνια έχω επενδύσει. Και έχω επενδύσει στις γυναίκες πολλά χρόνια τώρα. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει “Πρώτος Καφές” χωρίς γυναικείο.. σουσού», πρόσθεσε.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, καθώς και οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας.

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