Πρωινή ζώνη: Σίσσυ Χρηστίδου και Ζήνα Κουτσελίνη φέρνουν «μπελάδες» στον ανταγωνισμό

Η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε για τις ψυχαγωγικές και infotainment πρωινές εκπομπές, με τους τηλεαστέρες να μετρούν «απώλειες» στα ραβασάκια της Nielsen και τα στελέχη να προχωρούν σε μεγάλες αλλαγές που θα σημάνουν μία νέα πραγματικότητα στη μικρή οθόνη.

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο του MEGA, μετά το φινάλε του «Buongiorno» και την απόφαση των ιθυνόντων να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τη Φαίη Σκορδά, έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου. Η απόφαση έχει ληφθεί και πλέον η παρουσιάστρια μετακινείται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα.

Η Σίσσυ, τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει τη μεγάλη αξία της στο χρηματιστήριο της TV καθώς το «Χαμογέλα και πάλι» σημείωνε επιτυχία. Με μία ομάδα-στήριγμα, που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί σοβαρά θέματα επικαιρότητας και ενημέρωσης αλλά και lifestyle ενότητες, η νέα οικοδέσποινα της καθημερινής πρωινής ζώνης του MEGA βαδίζει σε ένα νέο τοπίο με γερά όπλα στα χέρια της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το team θα παραμείνει σχεδόν ίδιο και θα ενισχυθεί με ρεπόρτερ και πρόσωπα, καθώς το τρίωρο καθημερινό πρόγραμμα έχει περισσότερες απαιτήσεις.

Με αλλαγές, όμως, θα βρει η νέα χρονιά και το STAR. Μετά το οριστικό φινάλε του «Breakfast@STAR», η Ζήνα Κουτσελίνη μετακομίζει στην πρωινή ζώνη και αναλαμβάνει μία πολυθεματική εκπομπή. Τα κοινωνικά ζητήματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο, όμως δεν θα απουσιάζουν οι πιο ανάλαφρες ενότητες.

«Η νέα εκπομπή θα διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό της πυρήνα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνέδεσαν με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει την κοινή φιλοδοξία του STAR και της Ζήνας Κουτσελίνη να εξελίσσονται διαρκώς, επενδύοντας σε περιεχόμενο με ουσία, αξιοπιστία και αμεσότητα, ανοίγοντας μαζί ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ο τίτλος της νέας εκπομπής, οι συνεργάτες και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός πριν από λίγες ώρες.

Η παρουσιάστρια, που θεωρήθηκε για πολλά χρόνια η σιδηρά κυρία των πιο επιτυχημένων ψυχαγωγικών εκπομπών και είναι υπεύθυνη για την καριέρα πολλών παρουσιαστών, έρχεται με ανανεωμένη διάθεση και έτοιμη… για όλα!

Οι δύο προαναφερθείσες εκπομπές, για τις οποίες δουλεύουν οι μηχανές στο κόκκινο, θα μοιράσουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης. Αναμένεται, μάλιστα, να βάλουν δύσκολα στον ανταγωνισμό του ALPHA και του ANT1, που κρατούν ομοειδή τηλεοπτικά προϊόντα. ΣΚΑΪ και OPEN, στην πρωινή ζώνη, θα συνεχίσουν στο μονοπάτι της ενημέρωσης με το τοπίο να προβλέπεται… εξαιρετικά ανταγωνιστικό και δύσκολο για τους πρωταθλητές της τηλεθέασης.

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