Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε

Πότε θα το λάβετε και πώς να το υπολογίσετε

Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν το επίδομα αδείας πριν την έναρξη της άδειας και δεν συμψηφίζεται με άλλες αποδοχές.
  • Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις συνήθεις αποδοχές και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ή 13 ημερών για ημερομίσθιους.
  • Αν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.
  • Η ετήσια άδεια πρέπει να χορηγείται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και εντός δύο μηνών από την αίτησή του.
  • Η καλοκαιρινή άδεια πρέπει να δοθεί από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου για τουλάχιστον τους μισούς εργαζομένους μιας επιχείρησης.
Snapshot powered by AI

Υποχρεωμένοι είναι οι εργοδότες να καταβάλουν το επίδομα αδείας στον εκάστοτε εργαζόμενο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις αποδοχές εκείνες που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Σημειώνεται ότι, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

  • Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
  • Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ (κλικ εδώ).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επίδαυρος: Ακυρώνεται η σημερινή παράσταση λόγω των πυρκαγιών

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Αλόη βέρα για σάκχαρο, πέψη και δέρμα: Τι δείχνουν τα στοιχεία

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: Τι αλλάζει φέτος – 4 ερωτοαπαντήσεις

20:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μάχη με 5 φωτιές από τις 218 ξέσπασαν σε 3 ημέρες -  Σε κίνδυνο 10 επαρχίες

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στο Newsbomb: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ σοβαρός τραυματισμός για Παντελίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Άμεσα επισκεφθήκαμε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», είμαστε σε ετοιμότητα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτό θα μας συμβεί σε τρία χρόνια αν ψηφίσετε Δημοκρατικούς» - Προειδοποίηση Τραμπ για τη Θέουτα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Δαφνί: 17 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν απομακρυνθεί από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες από την απόβαση 49.000 ανθρώπων από το Μαρόκο - 19 νεκροί

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

13:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Λαγουβάρδου για τους ανέμους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωτικοί παπαγάλοι Μακάο, 6 πλάκες χρυσού, κορμός από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου: Τι βρέθηκε σε ελέγχους στα τελωνεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ποικίλο όρος: 112 για εκκένωση στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στην Αφαία

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

13:45ΕΥ ΖΗΝ

Η έρευνα του Χάρβαρντ που αναστάτωσε όσους τρώνε συχνά πατάτες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού: Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 7000.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ