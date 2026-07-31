Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε

Snapshot Οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν το επίδομα αδείας πριν την έναρξη της άδειας και δεν συμψηφίζεται με άλλες αποδοχές.

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις συνήθεις αποδοχές και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ή 13 ημερών για ημερομίσθιους.

Αν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

Η ετήσια άδεια πρέπει να χορηγείται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και εντός δύο μηνών από την αίτησή του.

Η καλοκαιρινή άδεια πρέπει να δοθεί από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου για τουλάχιστον τους μισούς εργαζομένους μιας επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Υποχρεωμένοι είναι οι εργοδότες να καταβάλουν το επίδομα αδείας στον εκάστοτε εργαζόμενο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις αποδοχές εκείνες που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Σημειώνεται ότι, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ (κλικ εδώ).

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