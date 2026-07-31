Φωτιά στη Βοιωτία - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στο Newsbomb: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας»

Snapshot Στη Στερεά Ελλάδα μαίνονται δύο ανεξάρτητες πυρκαγιές σε κοντινά σημεία της Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Ξηρονομής έχει μεγάλο ανάπτυγμα και αντιμετωπίζεται με επίγεια μέσα λόγω θυελλωδών ανέμων που εμποδίζουν τα εναέρια μέσα.

Ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου εκκενώθηκε διά θαλάσσης, με περίπου 300 άτομα να έχουν απομακρυνθεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια με εναέρια και επίγεια μέσα, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η μάχη με τις πυρκαγιές συνεχίζεται και απαιτεί περαιτέρω υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Στην κάμερα του Newsbomb μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας για τις δύο πυρκαγιές που μαίνονται στη Βοιωτία.

Όπως ανέφερε ο Φώτης Σπανός, οι δύο εστίες «ξεκίνησαν ανεξάρτητα, παρότι είναι σε πολύ κοντινά σημεία».

Και εξήγησε: «Η μία εδώ στην περιοχή της Ξηρονομής προς Άγιο Νικόλα, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ανάπτυγμα αυτή τη στιγμή. Είχε θυελλώδεις ανέμους και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια, οπότε δίνεται η μάχη με τα επίγεια μέσα και τα χωματουργικά Περιφέρειας και Δήμων.

Το άλλο μέτωπο είναι του Αγίου Βασιλείου, όπου εκκενώσαμε και τον οικισμό, σχεδόν 300 άτομα διά θαλάσσης και το οποίο συνεχίζει να καίει και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις».

Όπως είπε ο κ. Σπανός, «έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας» και κατέληξε: «Είναι μια κατάσταση δύσκολη, οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και προσπαθούμε όλοι να τους υποστηρίξουμε».

Διαβάστε επίσης