Παναθηναϊκός: Πολύ σοβαρός τραυματισμός για Παντελίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

Άσχημα ήταν τα νέα από την απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», καθώς ο Παύλος Παντελίδης αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea.

Η αναμέτρηση είχε συνολική διάρκεια 45 λεπτών, με δύο ημίχρονα των 30 και 15 λεπτών, ωστόσο επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του νεαρού εξτρέμ.

Σε μία ανύποπτη φάση κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, ο Παντελίδης δέχθηκε δυνατό μαρκάρισμα και έπεσε στο έδαφος. Ο ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις του «τριφυλλιού».

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης και περόνης, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να υποβληθεί αργά το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Το ακριβές μέγεθος της ζημιάς θα διαπιστωθεί μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την επέμβαση. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αρχική διάγνωση, ο Παντελίδης αναμένεται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.