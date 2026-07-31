Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα παραμένει τεταμένη παρά τις διαβεβαιώσεις ότι περίπου το 75% των μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο έχει επιστρέψει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 37.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που σημαίνει ότι το 75% των εισερχομένων έχει αποχωρήσει.
  • Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη, με δρόμους γεμάτους σκουπίδια και χιλιάδες μετανάστες να κοιμούνται σε δημόσιους χώρους.
  • Οι τοπικές υποδομές έχουν υπερφορτωθεί, με την τοπική διοίκηση να δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για επιπλέον μετανάστες.
  • Ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει φτάσει τους 57, ενώ σημειώνονται βίαια επεισόδια και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη μαροκινή πλευρά.
  • Η ισπανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιούν πόρους και παρακολουθούν στενά την κατάσταση, συνεργαζόμενες με το Μαρόκο και διεθνείς οργανισμούς.
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Ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, παρά τις διαβεβαιώσεις παραμένει σχεδόν υπό κατάληψη, καθώς σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση 37.500 από τις 50.000 χιλιάδες μετανάστες που εισέβαλαν μαζικά την Πέμπτη στη αυτόνομη πόλη, έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Ένα ποσοστό περίπου 75%.

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Μετανάστες ξεκουράζονται έξω από το Προσωρινό Κέντρο Μεταναστών (CETI) μετά τη διέλευσή τους από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Το CETI είναι το ισπανικό ακρωνύμιο για το κέντρο υποδοχής μεταναστών.

AP

Όμως οι εικόνες της Παρασκευής, αποτυπώνουν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική με τους δρόμους να μοιάζουν βομβαρδισμένοι με τόνους σκουπιδιών. Στη διάρκεια της νύχτας, οι χιλιάδες των Αφρικανών, διαφόρων εθνικοτήτων χρειάστηκε να κοιμηθούν στους δρόμους, στα βουνά, στις πλατείες, στο πάρκο.

Από το πρωί της Παρασκευής, όλα είναι κλειστά στη Θέουτα: η αγορά, οι μπουτίκ, τα καταστήματα προμηθειών, τα μπαρ και οι καφετέριες. Είναι δύσκολο να βρεις νερό ή τσιγάρα, ενώ και τα βενζινάδικα είναι κλειστά.

APTOPIX Morocco Spain Ceuta

Ένα μέλος των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας στέκεται φρουρός, ενώ άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν από τη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

AP

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στη μαροκινή πλευρά, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, φτάνοντας το απόγευμα της Παρασκευής τους 57.

Spain Ceuta

Στρατιώτες του ισπανικού στρατού εμποδίζουν την πρόσβαση στην παραλία σε άτομα που εισέρχονται από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

Από τις πλαγιές κοντά στα σύνορα, πολλά σύννεφα καπνού ήταν ορατά στο μαροκινό έδαφος. Στο Castillejos ήταν μια νύχτα διαπληκτισμών. Αρκετά οχήματα έχουν καεί και ορισμένα στρατιωτικά παράκτια σημεία ελέγχου έχουν δεχθεί επίθεση, όπως αναφέρει η EL MUNDO.

Spain Ceuta

Ένας μετανάστης κολυμπάει πίσω προς το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρω του κόσμου δείχνουν γυναίκες, άνδρες και παιδιά εξαντλημένους όταν πατούν το πόδι τους σε ισπανικό έδαφος, ενώ προσωπικά αντικείμενα και βρεγμένα ρούχα συσσωρεύονται στην παραλία όπου ο συνοριακός φράχτης συναντά τη θάλασσα.

APTOPIX Spain Ceuta

Ένας μετανάστης τρέχει για να ξεφύγει από τους Ισπανούς αστυνομικούς, καθώς αυτοί αποκλείουν την πρόσβαση στην παραλία για όσους διασχίζουν τα σύνορα από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θέουτα, και έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «κινητοποιεί όλους τους απαραίτητους πόρους» για να δώσει άμεση απάντηση στην έκτακτη ανάγκη, σε συντονισμό με το Μαρόκο και τους διεθνείς οργανισμούς.

Morocco Spain Ceuta

Άνθρωποι περπατούν κοντά στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ, καθώς προσπαθούν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Βίβας, προειδοποίησε ότι η τοπική ικανότητα υποδοχής έχει ξεπεραστεί εντελώς: «Δεν υπάρχει χώρος για κανέναν άλλο», είπε σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Spain Ceuta

Μετανάστες επιστρέφουν στο Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά» τη μεταναστευτική κατάσταση στην αυτόνομη πόλη και πρόσφερε «περισσότερη υποστήριξη» στην ισπανική κυβέρνηση.

Morocco Spain Ceuta

Άνθρωποι περνούν μπροστά από συρματοπλέγματα στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ, καθώς προσπαθούν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

AP

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