Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες

Snapshot Περίπου 37.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που σημαίνει ότι το 75% των εισερχομένων έχει αποχωρήσει.

Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη, με δρόμους γεμάτους σκουπίδια και χιλιάδες μετανάστες να κοιμούνται σε δημόσιους χώρους.

Οι τοπικές υποδομές έχουν υπερφορτωθεί, με την τοπική διοίκηση να δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για επιπλέον μετανάστες.

Ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει φτάσει τους 57, ενώ σημειώνονται βίαια επεισόδια και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη μαροκινή πλευρά.

Η ισπανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιούν πόρους και παρακολουθούν στενά την κατάσταση, συνεργαζόμενες με το Μαρόκο και διεθνείς οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, παρά τις διαβεβαιώσεις παραμένει σχεδόν υπό κατάληψη, καθώς σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση 37.500 από τις 50.000 χιλιάδες μετανάστες που εισέβαλαν μαζικά την Πέμπτη στη αυτόνομη πόλη, έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Ένα ποσοστό περίπου 75%.

Μετανάστες ξεκουράζονται έξω από το Προσωρινό Κέντρο Μεταναστών (CETI) μετά τη διέλευσή τους από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Το CETI είναι το ισπανικό ακρωνύμιο για το κέντρο υποδοχής μεταναστών. AP

Όμως οι εικόνες της Παρασκευής, αποτυπώνουν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική με τους δρόμους να μοιάζουν βομβαρδισμένοι με τόνους σκουπιδιών. Στη διάρκεια της νύχτας, οι χιλιάδες των Αφρικανών, διαφόρων εθνικοτήτων χρειάστηκε να κοιμηθούν στους δρόμους, στα βουνά, στις πλατείες, στο πάρκο.

🇪🇸 The streets of Ceuta are piled with tons of trash and waste after the invasion by tens of thousands of illegal migrants pic.twitter.com/LURIwIV0Ew — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Από το πρωί της Παρασκευής, όλα είναι κλειστά στη Θέουτα: η αγορά, οι μπουτίκ, τα καταστήματα προμηθειών, τα μπαρ και οι καφετέριες. Είναι δύσκολο να βρεις νερό ή τσιγάρα, ενώ και τα βενζινάδικα είναι κλειστά.

🇪🇸 In Ceuta, grocery stores are being fenced off and guarded by police because hundreds of hungry migrants are waiting for a chance to loot them. pic.twitter.com/7fARl4FOz5 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Ένα μέλος των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας στέκεται φρουρός, ενώ άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν από τη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. AP

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στη μαροκινή πλευρά, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, φτάνοντας το απόγευμα της Παρασκευής τους 57.

Στρατιώτες του ισπανικού στρατού εμποδίζουν την πρόσβαση στην παραλία σε άτομα που εισέρχονται από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Από τις πλαγιές κοντά στα σύνορα, πολλά σύννεφα καπνού ήταν ορατά στο μαροκινό έδαφος. Στο Castillejos ήταν μια νύχτα διαπληκτισμών. Αρκετά οχήματα έχουν καεί και ορισμένα στρατιωτικά παράκτια σημεία ελέγχου έχουν δεχθεί επίθεση, όπως αναφέρει η EL MUNDO.

Ένας μετανάστης κολυμπάει πίσω προς το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρω του κόσμου δείχνουν γυναίκες, άνδρες και παιδιά εξαντλημένους όταν πατούν το πόδι τους σε ισπανικό έδαφος, ενώ προσωπικά αντικείμενα και βρεγμένα ρούχα συσσωρεύονται στην παραλία όπου ο συνοριακός φράχτης συναντά τη θάλασσα.

Ένας μετανάστης τρέχει για να ξεφύγει από τους Ισπανούς αστυνομικούς, καθώς αυτοί αποκλείουν την πρόσβαση στην παραλία για όσους διασχίζουν τα σύνορα από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θέουτα, και έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «κινητοποιεί όλους τους απαραίτητους πόρους» για να δώσει άμεση απάντηση στην έκτακτη ανάγκη, σε συντονισμό με το Μαρόκο και τους διεθνείς οργανισμούς.

Άνθρωποι περπατούν κοντά στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ, καθώς προσπαθούν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Βίβας, προειδοποίησε ότι η τοπική ικανότητα υποδοχής έχει ξεπεραστεί εντελώς: «Δεν υπάρχει χώρος για κανέναν άλλο», είπε σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Μετανάστες επιστρέφουν στο Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά» τη μεταναστευτική κατάσταση στην αυτόνομη πόλη και πρόσφερε «περισσότερη υποστήριξη» στην ισπανική κυβέρνηση.

Άνθρωποι περνούν μπροστά από συρματοπλέγματα στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ, καθώς προσπαθούν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 AP

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