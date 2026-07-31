Θέουτα: Η 2η ημέρα «πολιορκίας» σε εικόνες και βίντεο - Επέστρεψαν στο Μαρόκο 37.500 μετανάστες
Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα παραμένει τεταμένη παρά τις διαβεβαιώσεις ότι περίπου το 75% των μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο έχει επιστρέψει
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- Περίπου 37.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που σημαίνει ότι το 75% των εισερχομένων έχει αποχωρήσει.
- Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη, με δρόμους γεμάτους σκουπίδια και χιλιάδες μετανάστες να κοιμούνται σε δημόσιους χώρους.
- Οι τοπικές υποδομές έχουν υπερφορτωθεί, με την τοπική διοίκηση να δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για επιπλέον μετανάστες.
- Ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει φτάσει τους 57, ενώ σημειώνονται βίαια επεισόδια και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη μαροκινή πλευρά.
- Η ισπανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιούν πόρους και παρακολουθούν στενά την κατάσταση, συνεργαζόμενες με το Μαρόκο και διεθνείς οργανισμούς.
Ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, παρά τις διαβεβαιώσεις παραμένει σχεδόν υπό κατάληψη, καθώς σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση 37.500 από τις 50.000 χιλιάδες μετανάστες που εισέβαλαν μαζικά την Πέμπτη στη αυτόνομη πόλη, έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Ένα ποσοστό περίπου 75%.
Όμως οι εικόνες της Παρασκευής, αποτυπώνουν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική με τους δρόμους να μοιάζουν βομβαρδισμένοι με τόνους σκουπιδιών. Στη διάρκεια της νύχτας, οι χιλιάδες των Αφρικανών, διαφόρων εθνικοτήτων χρειάστηκε να κοιμηθούν στους δρόμους, στα βουνά, στις πλατείες, στο πάρκο.
Από το πρωί της Παρασκευής, όλα είναι κλειστά στη Θέουτα: η αγορά, οι μπουτίκ, τα καταστήματα προμηθειών, τα μπαρ και οι καφετέριες. Είναι δύσκολο να βρεις νερό ή τσιγάρα, ενώ και τα βενζινάδικα είναι κλειστά.
Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στη μαροκινή πλευρά, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, φτάνοντας το απόγευμα της Παρασκευής τους 57.
Από τις πλαγιές κοντά στα σύνορα, πολλά σύννεφα καπνού ήταν ορατά στο μαροκινό έδαφος. Στο Castillejos ήταν μια νύχτα διαπληκτισμών. Αρκετά οχήματα έχουν καεί και ορισμένα στρατιωτικά παράκτια σημεία ελέγχου έχουν δεχθεί επίθεση, όπως αναφέρει η EL MUNDO.
Οι εικόνες που κάνουν τον γύρω του κόσμου δείχνουν γυναίκες, άνδρες και παιδιά εξαντλημένους όταν πατούν το πόδι τους σε ισπανικό έδαφος, ενώ προσωπικά αντικείμενα και βρεγμένα ρούχα συσσωρεύονται στην παραλία όπου ο συνοριακός φράχτης συναντά τη θάλασσα.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θέουτα, και έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «κινητοποιεί όλους τους απαραίτητους πόρους» για να δώσει άμεση απάντηση στην έκτακτη ανάγκη, σε συντονισμό με το Μαρόκο και τους διεθνείς οργανισμούς.
Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Βίβας, προειδοποίησε ότι η τοπική ικανότητα υποδοχής έχει ξεπεραστεί εντελώς: «Δεν υπάρχει χώρος για κανέναν άλλο», είπε σε τηλεοπτικές δηλώσεις.
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά» τη μεταναστευτική κατάσταση στην αυτόνομη πόλη και πρόσφερε «περισσότερη υποστήριξη» στην ισπανική κυβέρνηση.