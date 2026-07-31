Άδωνις: Άμεσα επισκεφθήκαμε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», είμαστε σε ετοιμότητα

Για τους ασθενείς που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττική - «Δαφνί», λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει και μαίνεται στο Ποικίλο Όρος, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μέσω social media.

Ειδικότερα, 14 από τους ασθενείς αυτούς έχουν μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους, στο «Αττικόν», ενώ άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στο «Δρομοκαΐτειο». Σημειώνεται ότι, το «Δαφνί» σήμερα εφημέρευε, ωστόσο η εφημερία θα συνεχιστεί στο «Δρομοκαΐτειο».

Σχετική ανάρτηση έκανε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά ανέφερε:

Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του. Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα Βιλδιρίδου και τον Διοικητή και την Υποδικήτρια της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλό και Χριστοφιλέα, το Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήσαμε επί τόπου την εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία φέραμε προληπτικά λεωφορεία για να μπορούμε να απομακρύνουμε τους ασθενείς μας, εάν χρειαζόταν προληπτικά.

Τελικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την φωτιά και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αποφασίσαμε και μεταφέραμε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού που έφερε η γειτονική πυρκαγιά.

Η επιχείρηση της μεταφοράς τους ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει.