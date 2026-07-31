Φωτιά τώρα στη Νέα Κίο κοντά στην παραλιακή οδό

Την ώρα που ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στην Αργολίδα επιχειρούσε στις φωτιές στα Φίχτια και το Μπόρσα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και στη Νέα Κίο.

Σύμφωνα με το argolika.gr η φωτιά ξέσπασε στις όχθες του Ινάχου, λίγα μέτρα από τη γέφυρα στην παραλιακή Νέας Κίου-Ναυπλίου και κοντά στον καταυλισμό Ρομά.

Κάηκαν ξερά χόρτα και καλάμια και πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα αλλά και δυσκολεύοντας την ορατότητα των οδηγών που κινούνταν στο δρόμο.

Για το σβήσιμό της επιχείρησαν πυροσβέστες αλλά και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.