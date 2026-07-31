Τροχαίο ατύχημα στην Αττική οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Πολύ μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς από τη μια η φωτιά στο Ποικίλο Όρος έ χει οδηγήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και από την άλλη σε εξέλιξη βρίσκεται μετ΄εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην Αττική οδό.

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