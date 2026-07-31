Τροχαίο ατύχημα στην Αττική οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Μετ΄εμποδίων η κίννηση στην Αττική οδό 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική οδό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
ΕΛΛΑΔΑ
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην Αττική οδό.

Η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή και αναμένονται καθυστερήσεις.

Πολύ μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς από τη μια η φωτιά στο Ποικίλο Όρος έχει οδηγήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και από την άλλη σε εξέλιξη βρίσκεται μετ΄εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων.

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