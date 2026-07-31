Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε εκδηλώσεις τις προθέσεις από την Πέμπτη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σένγκεν μετά την μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, κλείνοντας παράλληλα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών τα εναέρια και θαλάσσια σύνορά της με τη χώρα.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά μήκος των διαδρομών της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής και σηματοδοτεί έναν από τους πιο σημαντικούς πρόσφατους περιορισμούς που επηρεάζουν τα ταξίδια μεταξύ δύο κρατών μελών της Σένγκεν.

Αν και η Ιταλία και η Ισπανία δεν μοιράζονται χερσαία σύνορα, το μέτρο θα επηρεάσει τους ταξιδιώτες που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών αεροπορικώς και δια θαλάσσης, με πρόσθετους ελέγχους ταυτότητας και συνόρων να αναμένονται σε πτήσεις και δρομολόγια πορθμείων.

Η απόφαση, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ελήφθη μετά τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αναλύθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών με τον Γάλλο ομόλογό του, Laurent Nuñez, μοιράστηκε η ευκαιρία να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω μετακίνηση παράτυπων μεταναστών στη νότια Ευρώπη.

Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, ενώ συντονίζονται με τους Ευρωπαίους εταίρους για τη διαχείριση του τελευταίου μεταναστευτικού κύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ήταν η πρώτη από τους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών που αντέδρασε στις σοκαριστικές εικόνες από τη Θέουτα, προειδοποιώντας με αναστολή της συνθήκης Σένγκεν, δηλώνοντας ανυποχώρητη στην παράνομη μετανάστευση.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα είναι εντυπωσιακές και αποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί μια συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Συζήτησα με τον Υπουργό Εσωτερικών Matteo Piantedosi. Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Συγκάλεσε τους αρμόδιους φορείς, και ως αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε ακόμη και με εξαιρετικά μέσα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, όπως η αναστολή του χώρου Schengen με την Ισπανία. Στην παράνομη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ενός χιλιοστού: η υπεράσπιση των συνόρων, η παρεμπόδιση των διακινητών ανθρώπων και η εξασφάλιση αποτελεσματικών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να είναι η γραμμή αυτής της Κυβέρνησης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επίδαυρος: Ακυρώνεται η σημερινή παράσταση λόγω των πυρκαγιών

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση της Ανατολικής Επέκτασης

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Αλόη βέρα για σάκχαρο, πέψη και δέρμα: Τι δείχνουν τα στοιχεία

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών: Τι αλλάζει φέτος – 4 ερωτοαπαντήσεις

20:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πόσα χρήματα θα λάβετε

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μάχη με 5 φωτιές από τις 218 ξέσπασαν σε 3 ημέρες -  Σε κίνδυνο 10 επαρχίες

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στο Newsbomb: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πολύ σοβαρός τραυματισμός για Παντελίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Άμεσα επισκεφθήκαμε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», είμαστε σε ετοιμότητα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτό θα μας συμβεί σε τρία χρόνια αν ψηφίσετε Δημοκρατικούς» - Προειδοποίηση Τραμπ για τη Θέουτα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Δαφνί: 17 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν απομακρυνθεί από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο χάος στην Θέουτα: Μετανάστες εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων - Σοκαριστικές εικόνες από την απόβαση 49.000 ανθρώπων από το Μαρόκο - 19 νεκροί

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

13:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Λαγουβάρδου για τους ανέμους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τεράστια μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα -Δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης οι ισχυροί άνεμοι - Δύσκολες οι πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αργολίδα και Άρτα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα και επί της Λεωφόρου Λαυρίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωτικοί παπαγάλοι Μακάο, 6 πλάκες χρυσού, κορμός από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου: Τι βρέθηκε σε ελέγχους στα τελωνεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την έκταση του πύρινου μετώπου

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ποικίλο όρος: 112 για εκκένωση στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στην Αφαία

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές - «Θα στείλω τα πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

13:45ΕΥ ΖΗΝ

Η έρευνα του Χάρβαρντ που αναστάτωσε όσους τρώνε συχνά πατάτες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού: Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 7000.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ