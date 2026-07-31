Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία

Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σένγκεν μετά την μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, κλείνοντας παράλληλα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών τα εναέρια και θαλάσσια σύνορά της με τη χώρα.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά μήκος των διαδρομών της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής και σηματοδοτεί έναν από τους πιο σημαντικούς πρόσφατους περιορισμούς που επηρεάζουν τα ταξίδια μεταξύ δύο κρατών μελών της Σένγκεν.

Αν και η Ιταλία και η Ισπανία δεν μοιράζονται χερσαία σύνορα, το μέτρο θα επηρεάσει τους ταξιδιώτες που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών αεροπορικώς και δια θαλάσσης, με πρόσθετους ελέγχους ταυτότητας και συνόρων να αναμένονται σε πτήσεις και δρομολόγια πορθμείων.

Η απόφαση, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ελήφθη μετά τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αναλύθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών με τον Γάλλο ομόλογό του, Laurent Nuñez, μοιράστηκε η ευκαιρία να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω μετακίνηση παράτυπων μεταναστών στη νότια Ευρώπη.

Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, ενώ συντονίζονται με τους Ευρωπαίους εταίρους για τη διαχείριση του τελευταίου μεταναστευτικού κύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ήταν η πρώτη από τους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών που αντέδρασε στις σοκαριστικές εικόνες από τη Θέουτα, προειδοποιώντας με αναστολή της συνθήκης Σένγκεν, δηλώνοντας ανυποχώρητη στην παράνομη μετανάστευση.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα είναι εντυπωσιακές και αποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί μια συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Συζήτησα με τον Υπουργό Εσωτερικών Matteo Piantedosi. Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Συγκάλεσε τους αρμόδιους φορείς, και ως αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε ακόμη και με εξαιρετικά μέσα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, όπως η αναστολή του χώρου Schengen με την Ισπανία. Στην παράνομη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ενός χιλιοστού: η υπεράσπιση των συνόρων, η παρεμπόδιση των διακινητών ανθρώπων και η εξασφάλιση αποτελεσματικών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να είναι η γραμμή αυτής της Κυβέρνησης».

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