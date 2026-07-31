Άρση απαγορευτικού: Κανονικά φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Σχετικά με το απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια των πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, υπάρχει νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το λιμάνι του Πειραιά τα απογευματινά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Από τις 7 το απόγευμα αίρεται το απαγορευτικό και από Ραφηνα, ενώ κανονικα εκτελούνται και από Λαύριο.

Όοσν αφορά στο προγραμματισμένο δρομολόγιο που αναχωρεί στις 23.55 με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα η οριστική απόφαση για την εκτέλεσή του θα ανακοινωθεί μετά την ανακοίνωση του νέου δελτίου καιρού.