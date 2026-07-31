Πώς να αποφύγετε τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στην Ευρώπη

Πώς να προστατευτείτε από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατά την περίοδο έξαρσης κουνουπιών στην Ευρώπη.

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Πώς να αποφύγετε τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στην Ευρώπη
ΥΓΕΙΑ
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Η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνεται σε όλην την Ευρώπη κατά την περίοδο έξαρσης των κουνουπιών. Μέχρι και τις 22 Ιουλίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) είχε καταγράψει 81 κρούσματα που αποκτήθηκαν τοπικά στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Για τους περισσότερους ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική αντιική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, επομένως η αποφυγή των τσιμπημάτων κουνουπιών είναι η καλύτερη προστασία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πώς εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί κυρίως μεταξύ άγριων πτηνών και κουνουπιών της οικογένειας Culex. Ένα κουνούπι μολύνεται αφού τραφεί με ένα μολυσμένο πουλί και μεταδίδει τον ιό μέσω ενός μεταγενέστερου τσιμπήματος.

Οι άνθρωποι δεν τον μεταδίδουν ο ένας στον άλλον μέσω της αφής, του βήχα, της τροφής ή της καθημερινής επαφής. Σπάνια μετάδοση έχει συμβεί μέσω μετάγγισης αίματος, μεταμόσχευσης οργάνων, εγκυμοσύνης και θηλασμού.

Η ευρωπαϊκή εξάπλωση συμβαίνει από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο και κορυφώνεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Οι θερμότερες θερμοκρασίες και τα μεγαλύτερα καλοκαίρια μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια και την γεωγραφική περιοχή στην οποία τα κουνούπια μεταδίδουν τον ιό.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τα τσιμπήματα κουνουπιών

Η προστασία λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζονται πολλά μέτρα:

  • Εφαρμόστε εντομοαπωθητικό στο εκτεθειμένο δέρμα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα
  • Να φοράτε ανοιχτόχρωμα μακριά μανίκια, παντελόνια, κάλτσες και κλειστά παπούτσια όταν τα κουνούπια είναι ενεργά
  • Μειώστε τον χρόνο σε εξωτερικούς χώρους γύρω από την αυγή και το σούρουπο, όταν πολλά κουνούπια Culex τρέφονται πιο ενεργά
  • Τοποθετήστε πυκνές σίτες σε παράθυρα και τις πόρτες
  • Ο κλιματισμός, οι ανεμιστήρες και οι κουνουπιέρες πάνω από τα κρεβάτια μπορούν να παρέχουν επιπλέον προστασία
  • Εφαρμόστε πρώτα αντηλιακό και στη συνέχεια εντομοαπωθητικό όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο προϊόντα

Ένας ενήλικας πρέπει να εφαρμόζει εντομοαπωθητικό σε ένα μικρό παιδί, αποφεύγοντας τα χέρια, τα μάτια, το στόμα και τυχόν ερεθισμένο δέρμα. Μην το ψεκάζετε απευθείας στο πρόσωπο!

κουνουπια εντομοαπωθητικο

Πώς μπορείτε να μειώσετε τα κουνούπια γύρω από το σπίτι

Τα κουνούπια χρειάζονται στάσιμο νερό για να αναπαραχθούν. Τουλάχιστον εβδομαδιαίως, αδειάστε και τρίψτε πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, δοχεία νερού κατοικίδιων ζώων και άλλα σημεία που συλλέγουν νερό. Καλύψτε τυχόν δεξαμενές αποθήκευσης, καθαρίστε τις φραγμένες υδρορροές και απομακρύνετε αντικείμενα που συγκρατούν νερό της βροχής.

Ακόμα και μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να γίνει εστία αναπαραγωγής. Η αφαίρεσή της βοηθά στην προστασία του νοικοκυριού και μειώνει τον αριθμό των κουνουπιών στη γειτονιά.

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχετε

Περίπου το 70%–80% των μολυσμένων ατόμων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Όσοι αρρωστήσουν μπορεί να εμφανίσουν:

  • πυρετό
  • πονοκέφαλο
  • κόπωση
  • μυϊκούς πόνους
  • ναυτία
  • έμετο
  • πρησμένους λεμφαδένες
  • εξάνθημα

Περίπου 1 στις 150 λοιμώξεις εξελίσσεται σε ασθένεια που επηρεάζει τον εγκέφαλο ή το νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της μηνιγγίτιδας ή της εγκεφαλίτιδας. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

  • υψηλό πυρετό
  • σοβαρό πονοκέφαλο
  • δυσκαμψία στον αυχένα
  • σύγχυση
  • τρέμουλο
  • επιληπτικές κρίσεις
  • μυϊκή αδυναμία
  • παράλυση
  • απώλεια συνείδησης

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα για νευρολογικά συμπτώματα. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με καρκίνο, διαβήτη, νεφρική νόσο ή εξασθενημένη ανοσία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας.

κουνουπι

Πώς αντιμετωπίζεται ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Η ήπια ασθένεια αντιμετωπίζεται με ανάπαυση, υγρά και κατάλληλη ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν επειδή ο Δυτικός Νείλος είναι μια ιογενής λοίμωξη. Οι σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, υποστήριξη αναπνοής, διαχείριση κρίσεων ή άλλες επιπλοκές.

Όποιος εμφανίζει συμπτώματα θα πρέπει να αναφέρει πιθανή έκθεση σε κουνούπια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο σύντομα μπορούν να εμφανιστούν τα συμπτώματα μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Τα συμπτώματα για ιό Δυτικού Νείλου συνήθως αναπτύσσονται εντός 2-6 ημερών, αν και έχουν αναφερθεί περίοδοι επώασης έως και 21 ημερών σε άτομα με εξασθενημένη ανοσία.

Μπορεί κάποιος με τον ιό του Δυτικού Νείλου να μολύνει την οικογένειά του;

Όχι μέσω της συνηθισμένης οικιακής επαφής. Η απομόνωση δεν είναι απαραίτητη, αλλά όλοι σε μια πληγείσα περιοχή θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτρέπουν τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Συμπέρασμα

Καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται σε μέρη της Ευρώπης, η πρόληψη εξαρτάται από την μείωση της επαφής με τα κουνούπια. Απωθητικά, μακριά ρούχα, δωμάτια με σήτες και εβδομαδιαία απομάκρυνση του στάσιμου νερού παρέχουν την ισχυρότερη πρακτική άμυνα. Οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προκαλούν ασθένεια, αλλά ο υψηλός πυρετός με δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση ή αδυναμία απαιτεί άμεση αξιολόγηση.

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