Φωτιά στο Ρέθυμνο: Βίντεο από την αναζωπύρωση στην Πρέβελη

Snapshot Στην Πρέβελη του Ρεθύμνου σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση σε δασικό κομμάτι που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, ενώ επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις.

Κάτοικοι των γύρω περιοχών βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

Εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση συγκεκριμένων περιοχών, όπως Κεραμέως προς Κισσού Κάμπο και Δρυμισκιανό Αμμούδι προς Τριόπετρα.

Ζητήθηκε εκκένωση της Γέφυρας και της Λίμνης Πρέβελης προς Λευκόγεια για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία Γκολέμη

Νέα αναζωπύρωση αντιμετωπίζουν την τελευταία ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πρέβελη, στο Ρέθυμνο.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να προσεγγίσουν το σημείο και να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, ενώ κανονικά επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Η αναζωπύρωση σημειώθηκε σε δασικό κομμάτι, και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα, εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της περιοχής Κεραμέως προς τον Κισσού Κάμπο, για εκκένωση του Δρυμισκιανού Αμμουδίου προς Τριόπετρα και για εκκένωση της Γέφυρας και της Λίμνης Πρέβελης προς Λευκόγεια.

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