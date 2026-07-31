Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο

Η προϊσταμένη του Γραφείου κράτησε για λίγο το μωρό μέχρι η μητέρα του να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου

Ζωή Μακρυγιάννη

Αστυνομικός πρόσεξε το μωρό γυναίκας μέχρι να εκδώσει η μητέρα διαβατήριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικός κράτησε προσωρινά το μωρό μιας μητέρας κατά τη διάρκεια της έκδοσης διαβατηρίου.
  • Η προϊσταμένη του Γραφείου ανέλαβε τον ρόλο αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  • Η Ελληνική Αστυνομία τόνισε τη σημασία της ανθρωπιάς και της κατανόησης στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
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Σε μία τρυφερή ανάρτηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός χρειάστηκε να κρατήσει για μερικά λεπτά ένα μωρό, μέχρι η μητέρα του να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.: «Μερικές φορές, η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποτυπώνεται μόνο σε μια στολή ή σε μια υπηρεσία που παρέχεται, αλλά και σε μια απλή ανθρώπινη κίνηση.

Όταν μια μητέρα χρειάστηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου για το παιδί της, η προϊσταμένη του Γραφείου ανέλαβε για λίγο τον πιο γλυκό... «υπηρεσιακό ρόλο», κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Γιατί η εξυπηρέτηση του πολίτη ξεκινά πάντα με τον σεβασμό, την κατανόηση και την ανθρωπιά».

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