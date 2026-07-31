Οι πιο ευτυχισμένες πόλεις των ΗΠΑ για το 2026

Η λίστα με τις 20 πιο ευτυχισμένες αμερικανικές πόλεις του τρέχοντος έτους

Ζωή Μακρυγιάννη

Οι πιο ευτυχισμένες πόλεις των ΗΠΑ για το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Φρίμοντ της Καλιφόρνια αναδείχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη πόλη των ΗΠΑ το 2026, με υψηλή ευεξία και χαμηλά ποσοστά κατάθλιψης.
  • Η μελέτη αξιολόγησε 182 πόλεις βάσει 29 κριτηρίων που σχετίζονται με την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.
  • Το Μπίσμαρκ της Βόρειας Ντακότα κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία της κοινότητας και του περιβάλλοντος λόγω ισχυρού κοινωνικού δεσμού και ποιότητας ζωής.
  • Οι πιο ευτυχισμένες πόλεις προσφέρουν ποιοτικό χρόνο, χαλάρωση και ευκαιρίες για προσωπικά ενδιαφέροντα, αποφεύγοντας το άγχος των μεγάλων μητροπόλεων.
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Μια μελέτη ανέλυσε δεδομένα σχετικά με τη συναισθηματική, τη σωματική και την οικονομική υγεία, καθώς και κοινοτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, προκειμένου να εντοπίσει τις πιο ευτυχισμένες πόλεις στις ΗΠΑ.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, κατέταξε 182 από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ με βάση την ευτυχία, αξιολογώντας 29 κριτήρια χωρισμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες: συναισθηματική και σωματική ευεξία, εισόδημα και απασχόληση, καθώς και κοινότητα και περιβάλλον. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, το FBI, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), καθώς και από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς έρευνας του WalletHub.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το Φρίμοντ της Καλιφόρνια, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, αναδείχθηκε στην πρώτη θέση. Κατέγραψε την καλύτερη βαθμολογία στον τομέα της ευεξίας, ενώ διέθετε και το έβδομο χαμηλότερο ποσοστό κατοίκων που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη.

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Το Σαν Φρανσίσκο

Unsplash

«Το Φρίμοντ είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο με τα πόδια, ο καιρός είναι συνήθως ευνοϊκός, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι υψηλή και το μέσο προσδόκιμο ζωής φτάνει σχεδόν τα 82 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοικοι επιλέγουν να παραμείνουν εκεί», δήλωσε ο Chip Lupo, αναλυτής του WalletHub.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση, τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, η μελέτη αναγνώρισε τα σαφή οφέλη της οικονομικής ασφάλειας. Αν και το Φρίμοντ κατατάχθηκε μόλις στην 89η θέση στην κατηγορία της εργασίας και του εισοδήματος, το 80% των νοικοκυριών του κερδίζει περισσότερα από 75.000 δολάρια ετησίως, ποσό επαρκές για την άνετη κάλυψη βασικών αναγκών όπως η διατροφή, η στέγαση, η εκπαίδευση και η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δύο από τις πέντε πιο ευτυχισμένες αμερικανικές πόλεις ήταν ταυτόχρονα από τις πιο ψυχρές: το Μπίσμαρκ και το Φάργκο, στη Βόρεια Ντακότα. Το Μπίσμαρκ βρέθηκε στην κορυφή της έρευνας στην κατηγορία της κοινότητας και του περιβάλλοντος, χάρη στο «ισχυρό αίσθημα ικανοποίησης και σύνδεσης μεταξύ των κατοίκων, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική ποιότητα ζωής», σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κάτοικοί του αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στον ελεύθερο χρόνο τους και αξιοποιούν τους μεγάλους, ανοιχτούς χώρους.

Αναλυτικά η λίστα με τις 20 πιο ευτυχισμένες πόλεις των ΗΠΑ

  1. Φρίμοντ, Καλιφόρνια
  2. Μπίσμαρκ, Βόρεια Ντακότα
  3. Σκότσντεϊλ, Αριζόνα
  4. Νότιο Μπέρλινγκτον, Βερμόντ
  5. Φάργκο, Βόρεια Ντακότα
  6. Όβερλαντ Παρκ, Κάνσας
  7. Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα
  8. Ίρβαϊν, Καλιφόρνια
  9. Γκίλμπερτ, Αριζόνα
  10. Σαν Χοσέ, Καλιφόρνια
  11. Μπέρλινγκτον, Βερμόντ
  12. Μάντισον, Ουισκόνσιν
  13. Κολούμπια, Μέριλαντ
  14. Τσάντλερ, Αριζόνα
  15. Σιάτλ
  16. Πλέινο, Τέξας
  17. Σαν Φρανσίσκο
  18. Λίνκολν, Νεμπράσκα
  19. Πόρτλαντ, Μέιν
  20. Τεμπί, Αριζόνα
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