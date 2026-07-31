Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: SMS από το 112 για εκκένωση

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται βόρεια - βορειοανατολικά του Σκαραμανγκά.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα για φωτιά που ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Μάλιστα, το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται βόρεια - βορειοανατολικά του Σκαραμανγκά και επί τόπου σπεύδουν οχήματα για την κατάσβεση

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