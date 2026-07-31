Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: «Σάντσεζ, κάθαρμα, παραιτήσου» - «Θερμή» υποδοχή στον πρωθυπουργό

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην ισπανική Θέουτα μετά την εισβολή 50.000 μεταναστών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: «Σάντσεζ, κάθαρμα, παραιτήσου» - «Θερμή» υποδοχή στον πρωθυπουργό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 50.000 μετανάστες εισέβαλαν παράνομα στη Θέουτα μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες κατά την άφιξή του στη Θέουτα, με τους κατοίκους να τον καλούν να παραιτηθεί.
  • Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε την εισβολή ως παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας και ανακοίνωσε συνεργασία με το Μαρόκο για την επιστροφή των μεταναστών και την τοποθέτηση σημαδούρων περιορισμού.
  • Ο αριθμός των νεκρών από την κρίση αυξήθηκε σε 41, ενώ η τοπική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι παράνομοι μετανάστες στη Θέουτα φτάνουν τους 60.000.
  • Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, με την Ιταλία να προτείνει την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία.
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Η άφιξη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην υπό πολιορκία από χιλιάδες μετανάστες Θέουτα, έτυχε «θερμής» υποδοχής από εκατοντάδες κατοίκους, που είδαν ξαφνικά 50.000 Μαροκινούς και Αλγερινούς να εισβάλλουν μέσα σε 24 ώρες στα σπίτια τους, με την ανοχή της Πολιτοφυλακής.

Οι ντόπιο περίμεναν τον Ισπανό πρωθυπουργό στις πύλες του Αυτόνομου Παλατιού της πόλης, και βλέποντας την αυτοκινητοπομπή, άρχισαν τις αποδοκιμασίες και τα σφυρίγματα, φωνάζοντας «Σάντσεζ, παραιτήσου», «έξω, έξω» και «Σάντσεζ, κάθαρμα».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έφτασε στο δημαρχείο για να συναντηθεί με τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Χουάν Βίβας, με πρώτο προορισμό αμέσως μετά τα σύνορα του Ταραχάλ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών σχεδόν 50.000 άνθρωποι εισήλθαν παράνομα στην Ισπανία από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, και οι μισοί έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, όπως υποστηρίζει, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 41. Η τοπική κυβέρνηση ανεβάζει τον αριθμό των παράνομων μεταναστών σε 60.000.

Σε δηλώσεις του, ο Ισπανός πρωθυπουργός ο οποίος αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους χειρισμούς του, χαρακτήρισε ως επίθεση τη χθεσινή μαζική εισβολή και «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης ευχαρίστησε το Μαρόκο για τη συνεργασία του ώστε ο επαναπατρισμός των μεταναστών να γίνει «το συντομότερο δυνατό» και ανακοίνωσε την ανάπτυξη σημαδούρων στον κυματοθραύστη για τη δημιουργία φράγματος περιορισμού.

Οι σοκαριστικές εικόνες από χθες, όταν μυριάδες μετανάστες κατέκλυσαν το συνοριακό πέρασμα, συνεχίστηκαν και την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις περί αναχαίτισης και επιστροφής στο Μαρόκο. Οι κάτοικοι βρέθηκαν να αγωνίζονται να προστατεύουν τις περιουσίες τους, καθώς μετανάστες που είχαν ήδη εισέλθει σε ισπανικό έδαφος, σκαρφάλωναν στα σπίτια τους.

Η νέα μεταναστευτική κρίση ανησυχεί την Ευρώπη με 5 τουλάχιστον ώρες να ζητούν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να έχει ρίξει την πρόταση στο τραπέζι.

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