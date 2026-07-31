Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τη μαζική εισροή μεταναστών

Η Ισπανία και το Μαρόκο ενίσχυσαν τον συνοριακό φράχτη στη Θέουτα σήμερα, ανακόπτωντας τις μαζικές διελεύσεις, αφού περίπου 49.000 άνθρωποι έφτασαν δια θαλάσσης και ξηράς σε μια μόνο ημέρα, ενώ τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νερό. Η νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα προκάλεσε διχασμό στην Ευρώπη, με την Ιταλία να απειλεί να αναστείλει το σχέδιο ανοιχτών εσωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, στήριξε επίσης τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τον Χώρο Σένγκεν λόγω της μεταναστευτικής κατάστασης στην αυτόνομη πόλη Θέουτα, η οποία συνορεύει με το Μαρόκο. «Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση Μελόνι. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά τους σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σένγκεν», έγραψε η Ραντάνεν στο κοινωνικό δίκτυο X.

Μιλώντας στην εφημερίδα Helsingin Sanomat, η Ραντάνεν, από το ακροδεξιό Κόμμα των Φινλανδών, δήλωσε ότι η κατάσταση στην πόλη Θέουτα της Βόρειας Αφρικής αντανακλά την «απόλυτη αποτυχία» της ισπανικής μεταναστευτικής πολιτικής και χαρακτήρισε αυτό που συνέβη την Πέμπτη ως «μεταναστευτική εισβολή».

Στις πύλες της Θέουτα, οι μαροκινές αρχές είχαν αναπτύξει οχήματα με κανόνια νερού και είχαν απωθήσει ανθρώπους. Τα απανθρακωμένα απομεινάρια ενός λεωφορείου και επτά αυτοκινήτων ήταν ορατά σε κοντινή απόσταση από τις συγκρούσεις με τα πλήθη.Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να απελάσουν όσους είχαν εισέλθει παράνομα το συντομότερο δυνατό, παρά την απόφαση του δικαστηρίου που έθεσε ορισμένους νέους περιορισμούς σε ειδικούς κανόνες «απόρριψης συνόρων» που επιτρέπουν άμεσες απελάσεις.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τη Θέουτα σήμερα, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.Η Θέουτα και η Μελίγια, μια άλλη ισπανική αυτόνομη πόλη στο βόρειο Μαρόκο, έχουν τα μόνα χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική. Οι δύο πόλεις φιλοξενούν περίπου 85.000 κατοίκους η καθεμία.

Και οι δύο πόλεις βιώνουν περιοδικά αυξήσεις στις απόπειρες διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη, αλλά οι σχεδόν 50.000 διελεύσεις σε μια μόνο ημέρα φαίνεται να είναι πρωτοφανής.

Η Ισπανία την περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη κρίση τουλάχιστον από το 2021. Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στην αύξηση των μεταναστών μπορεί να ήταν μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστραφούν με συνοπτικές διαδικασίες βάσει ειδικών κανόνων.

Ο Τόρες δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε αμέσως στην αύξηση των μεταναστών και θα προχωρήσει τελικά στην επιστροφή των μεταναστών, σεβόμενη παράλληλα τις δικαστικές αποφάσεις και τα δικαιώματα των μεταναστών.

Από τη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες μετανάστες εισέβαλαν στην πόλη Φνιντέκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά την ενισχυμένη ανάπτυξη των μέτρων ασφαλείας που ματαίωσε τις περισσότερες απόπειρες διέλευσης. Αν και η διέλευση φαινόταν αποκλεισμένη, ομάδες κινούνταν κατά μήκος της ακτής αναζητώντας διαδρομές γύρω από τον φράχτη. Κάποιοι ετοιμάστηκαν να κολυμπήσουν.

Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εν τω μεταξύ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον πρόεδρο της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, για να συζητήσουν την μεταναστευτική κρίση που πλήττει την αυτόνομη πόλη τις τελευταίες ημέρες.

Σε μια ανάρτηση στο X, η ισπανική αστυνομική ένωση Guardia Civil AUGC ανέφερε ότι υπήρχαν πολύ λίγοι αστυνομικοί στη θέση τους για να επιτηρήσουν τον φράχτη κατά τη διάρκεια της αύξησης των εισροών την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τις σταματήσουν.

«Οι μεταναστευτικές πολιτικές απαιτούν μια βαθιά αναθεώρηση που να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα των νότιων συνόρων και να εγγυάται τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων που φτάνουν στη Θέουτα», αναφέρεται σε κοινή δήλωση αρκετών τοπικών ομάδων μεταναστών, λέγοντας ότι οι πόροι στη Θέουτα ήταν ανεπαρκείς.

Η μετανάστευση είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα σε όλη την Ευρώπη, όπου τα δεξιά κόμματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τη δεκαετία που ακολούθησε την κρίση του 2015, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν την ήπειρο κυρίως με τα πόδια και ζήτησαν άσυλο, οι περισσότεροι εγκαταλείποντας τον πόλεμο στη Συρία.

Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη «να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της ζώνης Σένγκεν με την Ισπανία», αναφερόμενη στην εσωτερική ζώνη χωρίς σύνορα της ΕΕ.

Ενώ η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας λέει ότι παραμένει σταθερή όσον αφορά στις παράνομες διελεύσεις, λέει ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας και έχει προσφέρει μια μαζική αμνηστία που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζητούν υπηκοότητα τον τελευταίο χρόνο .«Οι εικόνες που προέρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πώς η απόφαση της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και, επομένως, ευρωπαϊκή υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες απάντησε ότι το μήνυμα του Ταγιάνι ήταν «ακατάλληλο» και είπε ότι η Ισπανία ​αναμένει «αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία» από τον εταίρο της. Πρόσθεσε ότι θα καλέσει τον Ιταλό πρέσβη σε διαμαρτυρία.