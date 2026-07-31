Ιωάννινα: Επ΄αυτοφώρω συλλήψεις στη Μπάφρα -  Ξήλωναν αλεξικέραυνα και καλώδια από σχολείο

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν την ύποτη δραστηριότητα και ενημέρωσαν τις Αρχές

Γιάννης Καλύβας

Ιωάννινα: Επ΄αυτοφώρω συλλήψεις στη Μπάφρα -  Ξήλωναν αλεξικέραυνα και καλώδια από σχολείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ενώ προσπαθούσαν να κλέψουν μεταλλικά αντικείμενα από σχολείο.
  • Κάτοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές μετά την παρατήρηση ύποπτης δραστηριότητας στο σχολικό συγκρότημα.
  • Οι δράστες είχαν αφαιρέσει τμήματα από την αλεξικέραυνη προστασία και 10 μέτρα καλώδιο, αξίας περίπου 800 ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν εργαλεία κοπής μετάλλου, κουκούλες, κινητά τηλέφωνα και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν για την πράξη.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
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Επί τω έργω έπιασαν οι αστυνομικές αρχές των Ιωαννίνων τέσσερις ημεδαπούς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (31/07), οι οποίοι είχαν εισβάλει σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Μπάφρας με σκοπό την κλοπή μεταλλικών αντικειμένων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε άμεσα, όταν παρατηρητικοί κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν την ύποπτη δραστηριότητα στο σχολείο και ειδοποίησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (100).

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων μαζί με άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης έφτασαν ταχύτατα στο σημείο, όπου εντόπισαν τους τέσσερις κατηγορούμενους στην αυλή αλλά και στην οροφή του σχολικού κτιρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες είχαν ήδη προλάβει να αφαιρέσουν τμήματα από τη μεταλλική εγκατάσταση της αλεξικέραυνης προστασίας του σχολείου, καθώς και καλώδιο μήκους 10 μέτρων, συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητά τους (στα οποία βρέθηκαν τα κλαπέντα μεταλλικά τμήματα) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 ψαλίδες κοπής μετάλλου,
  • 1 πτυσσόμενη σκάλα,
  • 2 κουκούλες τύπου full face,
  • 4 κινητά τηλέφωνα και
  • 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα μεταφοράς και εκτέλεσης της πράξης.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και με αυτή θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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