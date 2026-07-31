Σάντσεθ: Κατηγόρησε τις συμμορίες εμπορίας ανθρώπων για τις «παραβιάσεις» στη Θέουτα

Snapshot Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απέδωσε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα στις συμμορίες εμπορίας ανθρώπων που παραπλανούν τους μετανάστες σχετικά με τη νομική κατάσταση.

Οι διακινητές διαδίδουν παραπλανητική ερμηνεία της απόφασης του ισπανικού ανώτατου δικαστηρίου για τις επαναπροωθήσεις, ώστε να ενισχύσουν τις μεταναστευτικές ροές.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της Θέουτα με ορατά εμπόδια για να υποστηρίξει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και τους επαναπατρισμούς.

Οι μετανάστες θα κληθούν να επιστρέψουν πέρα από τα σύνορα ή να υποβληθούν σε επίσημες διαδικασίες, αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφική θέση της Θέουτα.

Η κυβέρνηση εξετάζει πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία για να διασφαλίσει τον επαναπατρισμό των μεταναστών που εμπλέκονται. Snapshot powered by AI

Η γραμμή του Ισπανού πρωθυπουργού είναι σαφής: η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας, η οποία οφείλεται σε διακινητές ανθρώπων που σκόπιμα παραπλανούν τους μετανάστες σχετικά με τη νομική κατάσταση, μετά από πρόσφατη απόφαση του ισπανικού ανώτατου δικαστηρίου.

Οι διακινητές ανθρώπωνείπε ο Σάντσεθ, διαδίδουν μια «ιδιοτελή» και παραπλανητική ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης του ισπανικού ανώτατου δικαστηρίου σχετικά με τις επαναπροωθήσεις με σκοπό την τόνωση των μεταναστευτικών ροών.Πρόσθεσε ωστόσο οτι σκοπεύει να τους αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εσωτερική ασφάλεια της Ισπανίας, όπως ακριβώς θα έκανε η κυβέρνηση στη Μαδρίτη, λέει.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν περαιτέρω τα σύνορα – για παράδειγμα, εισάγοντας πιο ορατά εμπόδια για την οριοθέτηση των συνόρων· ένα σημείο που αναφέρεται ρητά στην απόφαση του δικαστηρίου – για να ενισχύσουν περαιτέρω την υπόθεσή τους σε σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, να επιτρέψουν τους επαναπατρισμούς.

«Αξιοποιώντας στο έπακρο τη μοναδική γεωγραφική θέση της Θέουτα – ή για να το θέσω ωμά, ότι δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε – οι μετανάστες θα κληθούν να επιστρέψουν πέρα ​​από τα σύνορα ή να αντιμετωπίσουν επίσημες διαδικασίες» τόνισε

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης εάν χρειάζεται να αλλάξει ορισμένους νόμους για να εγγυηθεί τον επαναπατρισμό των εμπλεκομένων.