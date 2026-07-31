Ρέθυμνο: Η φωτιά έφυγε, οι πληγές έμειναν στα Σαχτούρια – «Δυστυχία και βάσανα, φοβήθηκα πάρα πολύ»

Η σιωπή που επικρατεί στα Σαχτούρια του Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, «σπάει» μόνο από τον ήχο των συνεργείων που προσπαθούν να επαναφέρουν την περιοχή στην κανονικότητα. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες μαίνονταν οι φλόγες, σήμερα κυριαρχούν τα αποκαΐδια, οι καμένοι κορμοί και οι κολόνες του δικτύου ηλεκτροδότησης που υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα της φωτιάς.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Καμένες εκτάσεις απλώνονται μέχρι εκεί όπου φτάνει το βλέμμα, ενώ το χωριό μοιάζει ερημωμένο μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Η κυρία Άρτεμις Δεδηλάκη, κάτοικος του χωριού, μεταφέρει στο Newsbomb την απόγνωση για την επόμενη μέρα. «Δυστυχία, πάθη και βάσανα, φοβήθηκα πάρα πολύ. Κάηκαν πάρα πολλά σπίτια, χάθηκαν δύο παιδιά που κηδεύτηκαν χτες. Δεν ξέρω γράμματα και είμαι μόνη μου. Η μία μου ξαδέλφη ήρθε και με πήρε με το αυτοκίνητο κι έμεινα στο σπίτι τους», αναφέρει.

«Κάηκαν ζώα, πάρα πολλά, τι να σου πω. Μόνο ο φόβος που έχω πάρει, ο Άγιος Παύλος στα ανίψια μου, σε όλο τον κόσμο…», τονίζει, ακόμη συγκλονισμένη απ’ όσα βίωσε τις τελευταίες ώρες.

Φωτογραφίες καταστροφής και στην Κρύα Βρύση, εκεί από όπου «ξέσπασε» το πρώτο μέτωπο: