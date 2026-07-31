Ρέθυμνο: Η φωτιά έφυγε, οι πληγές έμειναν στα Σαχτούρια – «Δυστυχία και βάσανα, φοβήθηκα πάρα πολύ»

Καμένες εκτάσεις μέχρι εκεί όπου φτάνει το βλέμμα και στα Σαχτούρια του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, ενώ, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Αποστολή του Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ρέθυμνο: Η φωτιά έφυγε, οι πληγές έμειναν στα Σαχτούρια – «Δυστυχία και βάσανα, φοβήθηκα πάρα πολύ»
ΕΛΛΑΔΑ
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Η σιωπή που επικρατεί στα Σαχτούρια του Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, «σπάει» μόνο από τον ήχο των συνεργείων που προσπαθούν να επαναφέρουν την περιοχή στην κανονικότητα. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες μαίνονταν οι φλόγες, σήμερα κυριαρχούν τα αποκαΐδια, οι καμένοι κορμοί και οι κολόνες του δικτύου ηλεκτροδότησης που υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα της φωτιάς.

Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια, στον Άγιο Βασίλειο.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια, στον Άγιο Βασίλειο.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Καμένες εκτάσεις απλώνονται μέχρι εκεί όπου φτάνει το βλέμμα, ενώ το χωριό μοιάζει ερημωμένο μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.
Ρέθυμνο: Φωτιά στα Σαχτούρια.

Η κυρία Άρτεμις Δεδηλάκη, κάτοικος του χωριού, μεταφέρει στο Newsbomb την απόγνωση για την επόμενη μέρα. «Δυστυχία, πάθη και βάσανα, φοβήθηκα πάρα πολύ. Κάηκαν πάρα πολλά σπίτια, χάθηκαν δύο παιδιά που κηδεύτηκαν χτες. Δεν ξέρω γράμματα και είμαι μόνη μου. Η μία μου ξαδέλφη ήρθε και με πήρε με το αυτοκίνητο κι έμεινα στο σπίτι τους», αναφέρει.

«Κάηκαν ζώα, πάρα πολλά, τι να σου πω. Μόνο ο φόβος που έχω πάρει, ο Άγιος Παύλος στα ανίψια μου, σε όλο τον κόσμο…», τονίζει, ακόμη συγκλονισμένη απ’ όσα βίωσε τις τελευταίες ώρες.

Φωτογραφίες καταστροφής και στην Κρύα Βρύση, εκεί από όπου «ξέσπασε» το πρώτο μέτωπο:

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