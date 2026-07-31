Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

Το πείραμα στον Καναδά

Newsbomb

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες
ΚΟΣΜΟΣ
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Επιστήμονες δοκίμασαν μια πρωτοποριακή τεχνική στην Αρκτική και κατάφεραν να δημιουργήσουν παχύτερο πάγο.

Διαβάστε στο gazzetta.gr.

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