Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες
Το πείραμα στον Καναδά
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Επιστήμονες δοκίμασαν μια πρωτοποριακή τεχνική στην Αρκτική και κατάφεραν να δημιουργήσουν παχύτερο πάγο.
Διαβάστε στο gazzetta.gr.
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