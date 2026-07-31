Το συγκινητικό «αντίο» του Μαλντίνι στον Μπαρέζι: «Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;»

«Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;» – Η συγκινητική ανάρτηση του άλλοτε συμπαίκτη και διαδόχου του

Γιάννης Νικηφοράκης

Το συγκινητικό «αντίο» του Μαλντίνι στον Μπαρέζι: «Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, ο Πάολο Μαλντίνι αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι, τον εμβληματικό αρχηγό της Μίλαν και έναν από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία του, αποτελώντας σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά και ολόκληρη τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή.

Ο Μπαρέζι υπήρξε αρχηγός, συμπαίκτης, μέντορας και πρότυπο για τον νεαρό τότε Μαλντίνι. Οι δύο θρύλοι των «ροσονέρι» συνδέθηκαν με μία σχέση ζωής, που χτίστηκε μέσα από δεκαετίες συνύπαρξης, αμέτρητες μάχες στο γήπεδο και στιγμές θριάμβου με τη φανέλα της Μίλαν.

«Με έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, να καταλαβαίνω τι σημαίνει η αγάπη για τη φανέλα και ποια είναι η αξία τού γεγονότος να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: Λίγα λόγια, αλλά αμέτρητες πράξεις. Θα μας λείψεις, αρχηγέ. Όμως το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πάολο Μαλντίνι σε σημερινή (31/07) αποχαιρετιστήρια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ολόκληρη η δημοσίευση:

«Γειά σου Φράνκο,

Σήμερα, νιώθω το ίδιο συναίσθημα που ένιωθα όταν, για οιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να αγωνιστείς δίπλα μας: Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;

Με έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, να καταλαβαίνω τι σημαίνει η αγάπη για τη φανέλα και ποια είναι η αξία τού να είσαι ένας πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: Λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις.

Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νεαρός και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο αγωνίστηκα ποτέ.

Μία μεγάλη αγκαλιά σε όλη την οικογένειά σου, ιδιαίτερα στη σύζυγό σου, Μαούρα και τα παιδιά σου, τον Εντοάρντο και τον Τζιανναντρέα.

Θα μας λείψεις, αρχηγέ. Όμως, το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα».

https://www.instagram.com/p/DbcvFHHtkc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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