Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα: Εκσυγχρονισμός υποδομών, καθαριότητα στην Αθήνα και ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων

Μίλτος Τσεκούρας

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα: Εκσυγχρονισμός υποδομών, καθαριότητα στην Αθήνα και ανάπτυξη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Αθήνα προετοιμάζεται για την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας και αντιμετώπισης αναπτυξιακών προκλήσεων στην πρωτεύουσα.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των υποδομών της πόλης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα καθαριότητας, λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας.
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Με επίκεντρο την προετοιμασία της Αθήνας ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική προεδρία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να παρουσιαστεί η Αθήνα «στα καλύτερά της», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να εξεταστούν τόσο τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, όπως η καθαριότητα, όσο και οι μεγαλύτερες αναπτυξιακές προκλήσεις της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε: «Καλώς ήρθες Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027. Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο -γι’ αυτό έχουμε τον αρμόδιο Υπουργό μαζί μας-, από τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε, πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου».

ΔΟΥΚΑΣ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της Αθήνας, σημειώνοντας ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, μπορούν να προωθηθούν παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εκσυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε, σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών» απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

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