Χάρης Δούκας: «Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» - Εικόνες από το πριν και το μετά

Snapshot Τα γκράφιτι αφαιρέθηκαν από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στη δράση anti-graffiti.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 417 δράσεις anti-graffiti στις 7 Δημοτικές Κοινότητες.

Η δράση έγινε μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει τις προσπάθειες για καθαρότερη Αθήνα με φροντίδα και επιμονή. Snapshot powered by AI

Τα γκράφιτι από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αφαίρεσαν ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανήρτησε στο Facebook φωτογραφίες από το πριν και το μετά, ευχαριστώντας τους εργαζόμενους που έκαναν το «anti-graffiti».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιώντας δράση anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα ειδικά συνεργεία της Καθαριότητας.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες.

Συνεχίζουμε με φροντίδα και επιμονή, για μια πιο καθαρή Αθήνα.