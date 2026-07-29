Χαλκιδική: 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του - Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες

Παρ' ολίγον τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην παραλία της Χαλκιδικής, όταν ένα 12χρονο αγόρι ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα έσπευσαν οι ναυαγοσώστες και χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν το 12χρονο προτού το παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομίζουν το αγοράκι στο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και τον επανέφεραν οι διασώστες

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς.

Η ανάρτησή του:

«ΘΑΥΜΑ στην παραλία της Χανιώτης σημερα στις 11:00 διότι αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς την γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδικη συνεργασία η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο…

Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο καταπληκτικοι ναυαγοσώστες της bay line κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο αφού προηγουμένως έγινε η κλήση προς το εκαβ το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με το ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού…

Ακόμη μία ανταπόκριση από πλευράς μου από την αρχή του περιστατικού με πολύ ωραια και ομαδική συνεργασία και η χαρά μου αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν περιγράφεται για το επιτυχές αποτέλεσμα…

Φίλες και φίλοι αυτό αγαπάω αυτό προσπαθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω έως ότου μπορώ και αντέχω.

Με απερίγραπτη χαρά

Ιωάννης Θ.Κολοκυθάς Εθελοντής Διασώστης