Ένας σινε-μαραθώνιος με ταινίες του Κιούμπρικ στο ΚΠΙΣΝ με είσοδο ελεύθερη

Snapshot Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, το ΚΠΙΣΝ διοργανώνει σινε-μαραθώνιο με τέσσερις ταινίες του Stanley Kubrick, με ελεύθερη είσοδο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Θα προβληθούν διαδοχικά οι ταινίες Dr. Strangelove, 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος, Το Κουρδιστό Πορτοκάλι και Η Λάμψη.

Οι ταινίες αναδεικνύουν το φιλοσοφικό βάθος, την αισθητική τόλμη και την επιρροή του Kubrick στην ιστορία του κινηματογράφου και την pop κουλτούρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό το φως της πανσελήνου και με τη χορηγία του Aperol, προσφέροντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία στο κοινό.

Το ΚΠΙΣΝ και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζουν τη διοργάνωση, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στα social media του ΚΠΙΣΝ. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από το φως της Πανσελήνου του Οξύρρυγχου, το Full Moon Film Marathon επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και αποτίνει κινηματογραφικό φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά που παραμένει, ταυτόχρονα, κλασικός και απόλυτα σύγχρονος.

Στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο, το σινεφίλ κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά τέσσερις εμβληματικές ταινίες του: Dr. Strangelove (S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα), 2001: A Space Odyssey (2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος), A Clockwork Orange (Το Κουρδιστό Πορτοκάλι) και The Shining (Η Λάμψη).

Τελειομανής, οραματιστής και βαθιά επιδραστικός, ο Stanley Kubrick διαμόρφωσε όσο λίγοι τη γλώσσα του σύγχρονου κινηματογράφου, σκηνοθετώντας ταινίες που παραμένουν διαχρονικές, προκλητικές και απόλυτα αναγνωρίσιμες. Με αισθητική τόλμη και φιλοσοφικό βάθος, το έργο του συνεχίζει να εμπνέει γενιές δημιουργών και κατέχει μια ξεχωριστή θέση τόσο στην ιστορία του κινηματογράφου όσο και στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Σινε-μαραθώνιος με ταινίες του Stanley Kubrick

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

21.00

S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα / Dr. Strangelove (1964)

Πρωταγωνιστούν: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, James Earl Jones

Μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου, το S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα εξερευνά τους παραλογισμούς του Ψυχρού Πολέμου και της πυρηνικής απειλής. Όταν ένας Αμερικανός στρατηγός δίνει εντολή για πυρηνική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των δύο υπερδυνάμεων προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή. Με καυστικό χιούμορ, ευφυείς διαλόγους και την αξεπέραστη ερμηνεία του Peter Sellers σε τριπλό ρόλο, o Kubrick δημιουργεί μια διαχρονική αλληγορία για την εξουσία, την ανθρώπινη αδυναμία και τον κίνδυνο που γεννά η ανεξέλεγκτη τεχνολογία.

22.45

2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος / 2001: A Space Odyssey (1968)

Πρωταγωνιστούν: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Ορόσημο της επιστημονικής φαντασίας, το 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος αποτελεί ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό ταξίδι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και στα μυστήρια του σύμπαντος. Από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού έως μια αποστολή στον Δία, η ταινία παρακολουθεί την ανακάλυψη ενός μυστηριώδους μονόλιθου που μοιάζει να καθοδηγεί την ανθρώπινη πρόοδο. Καθώς οι αστροναύτες έρχονται αντιμέτωποι με τον πανίσχυρο υπολογιστή HAL 9000, τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής δοκιμάζονται. Με πρωτοποριακά, για την εποχή τους, οπτικά εφέ και φιλοσοφικό βάθος, ο Κιούμπρικ προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία που εξακολουθεί να εμπνέει και να προβληματίζει.

01.15

Το Κουρδιστό Πορτοκάλι / A Clockwork Orange (1971)

Πρωταγωνιστούν: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Anthony Burgess, To Κουρδιστό Πορτοκάλι είναι μια τολμηρή και προκλητική μελέτη πάνω στη βία, την ελευθερία της βούλησης και τον κοινωνικό έλεγχο. Ο Άλεξ, ένας χαρισματικός αλλά βίαιος νεαρός, ηγείται μιας συμμορίας που τρομοκρατεί την πόλη. Μετά τη σύλληψή του, συμμετέχει σε ένα αμφιλεγόμενο κρατικό πρόγραμμα «θεραπείας» που υπόσχεται να εξαλείψει τις εγκληματικές του τάσεις. Ο Κubrick θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την ηθική, τη δικαιοσύνη και το δικαίωμα της επιλογής, μέσα από ένα μοναδικό οπτικό και αφηγηματικό ύφος.

03.45

Η Λάμψη / The Shining (1980)

Πρωταγωνιστούν: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Η Λάμψη, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Stephen King, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες τρόμου όλων των εποχών. Ο συγγραφέας Τζακ Τόρανς αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός απομονωμένου ορεινού ξενοδοχείου, όπου μετακομίζει μαζί με τη σύζυγο και τον μικρό γιο του. Καθώς οι μήνες περνούν και η απομόνωση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, εντείνεται, το ξενοδοχείο αποκαλύπτει τα σκοτεινά μυστικά του, ενώ η ψυχική κατάσταση του Τζακ επιδεινώνεται δραματικά. Με ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, εμβληματικές εικόνες και μια καθηλωτική ερμηνεία του Jack Nicholson, ο Kubrick δημιουργεί ένα αριστούργημα τρόμου που συνεχίζει να στοιχειώνει το κοινό.

INFO

Full Moon Film Marathon

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

από τις 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Aperol

Το Full Moon Film Marathon υλοποιείται με τη χορηγία του Aperol, του αυθεντικού ιταλικού aperitivo που έχει συνδεθεί με τις πιο φωτεινές καλοκαιρινές στιγμές. Κάτω από το φως της πανσελήνου, το Aperol δίνει το δικό του ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά, προσκαλώντας το κοινό να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες και να μοιραστεί στιγμές χαράς με φίλους.

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

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