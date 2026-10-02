Ποιοι είναι υποψήφιοι για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης; Από τον Τραμπ στον... Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ανακοινωθεί ο φετινός νικητής για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Ειρήνη Κοστιούκ

Ποιοι είναι υποψήφιοι για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης; Από τον Τραμπ στον... Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο φετινός νικητής του Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου στη Νορβηγία, με 287 υποψηφιότητες, εκ των οποίων το 25% αφορούν οργανισμούς.
  • Υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ομάδες διασωστών στο Σουδάν, υπερασπιστές δικαιωμάτων παιδιών στην Ουκρανία και δύο διεθνή δικαστήρια.
  • Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προτείνεται ως σύμβολο παγκόσμιας συνεργασίας σε μια εποχή αυξανόμενων συγκρούσεων και εθνικιστικών τάσεων.
  • Η επιλογή του νικητή περιπλέκεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν.
  • Το βραβείο απονέμεται σε περίοδο έντονων πολέμων και συγκρούσεων και μπορεί να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις, ανεξάρτητα από τον νικητή.
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Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να ανακοινωθεί ο φετινός νικητής για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, με ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να απονεμηθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παίρνοντας μια πιο... διαστημική τροπή.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ομάδες διασωστών στο Σουδάν, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ουκρανία και δύο κορυφαία διεθνή δικαστήρια.

Το ποιος θα κατακτήσει το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στις 9 Οκτωβρίου στο Όσλο.

Η πρόβλεψη του αποτελέσματος ενός βραβείου Νόμπελ Ειρήνης είναι εγγενώς υποθετική, καθώς δεν γίνεται δημόσια γνωστό ποιοι είναι οι υποψήφιοι, μόνο πόσοι.

Φέτος, η Επιτροπή έλαβε 287 υποψηφιότητες για το βραβείο Ειρήνης, και, σύμφωνα με το Associated Press, το ένα τέταρτο αυτών αφορά οργανισμούς.

Ειδικοί αναφέρουν ότι η Επιτροπή, κατά τη διαδικασία επιλογής του νικητή, εστιάζει συνήθως στα όσα έχει κάνει ένας υποψήφιος για να διατηρήσει την ειρήνη και για να προωθήσει τη διεθνή αδελφοσύνη.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, σύμβολο της παγκόσμιας συνεργασίας

Ο Χάακον Γκέρλοου, επικεφαλής του Ινστιτούτου Peace Research Institute Oslo και ένας από τους κορυφαίους αναλυτές, είπε ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός — ή μάλλον, ο οργανισμός που βρίσκεται πίσω από αυτόν — αποτελεί ένα σπάνιο σύμβολο παγκόσμιας συνεργασίας, σε μια εποχή που η ειρήνη καταρρέει και πολλές χώρες κοιτούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα.

Η ετήσια λίστα υποψηφίων του Ινστιτούτου Peace Research Institute Oslo αποτελεί μία από τις βασικές πηγές των αναλυτών και του κοινού σχετικά με τους κορυφαίους υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης.

Kazakhstan Russia US Space Station

Ένας πύραυλος «Σογιούζ» εκτοξεύεται προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μεταφέροντας αστροναυτές της NASA και κοσμοναύτες της Roscosmos, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

NASA

Ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ είναι υποψήφιοι

Ένας από τους υποψηφίους είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, που προτάθηκε ξανά φέτος από τους ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν, ο οποίος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποτελεί μια αμφιλεγόμενη επιλογή, αφού οι ΗΠΑ, μαζί με το Ισραήλ, ξεκίνησαν έναν συνεχιζόμενο πόλεμο κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είναι και αυτός υποψήφιος, αφού άφησε το στίγμα του διεθνώς φέτος, σε μεγάλο βαθμό επειδή αντιστάθηκε στον Τραμπ σε ζητήματα όπως οι αμερικανικοί δασμοί.

Donald Trump,Mark Carney

Στη φετινή λίστα του Ινστιτούτου Peace Research Institute Oslo περιλαμβάνονται επίσης ο Ουκρανός υπερασπιστής των δικαιωμάτων των παιδιών Μίκολα Κουλέμπα, η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Save the Children», το δίκτυο εθελοντών «Emergency Response Rooms» του Σουδάν, καθώς και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), αφού τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούνται τα πιο θανατηφόρα για τους δημοσιογράφους από τότε που άρχισε η καταγραφή των στοιχείων, πριν από σχεδόν 45 χρόνια.

Το Διεθνές Δικαστήριο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) είναι επίσης υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει δεχτεί έντονη κριτική από ορισμένους, και σεβασμό από άλλους, κυρίως λόγω των ενταλμάτων σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον ηγετών όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ επικρίνει εδώ και καιρό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι ξεκινάει μια εκστρατεία για την «εξουδετέρωση της απειλής… που αποτελεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κυριαρχία των ΗΠΑ». Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου απομακρύνθηκε από το αξίωμά του λόγω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Γκέρλοου δήλωσε ότι η επιλογή της Επιτροπής περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού η περσινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο από την Βενεζουέλα, σε μια συμβολική κίνηση, παρέδωσε το βραβείο της στον Τραμπ λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλλαν στην Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο και την σύζυγό του.

Τραμπ - Ματσάδο

Οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι επηρεάζουν το φετινό βραβείο

Το φετινό Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους πολέμους και συγκρούσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκατίες, μεταξύ άλλων στο Σουδάν, την Ουκρανία, την Υεμένη, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Σον Ντέιβις, ανώτερος αναλυτής στο Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα (UCDP), το οποίο παρακολουθεί τις συγκρούσεις, αναφέρθηκε στις «όλο και αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και αλλαγές που σημειώνονται στην παγκόσμια τάξη ασφαλείας», τις οποίες συνέδεσε με την υπονόμευση της προθυμίας των ΗΠΑ να εφαρμόζουν τους διεθνείς κανόνες.

«Η Ουάσιγκτον έχει μετατραπεί από εγγυητή της μεταπολεμικής τάξης σε παραβάτη της σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, δεδομένου ότι έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο στο Ιράν, που μοιάζει ατελείωτος», είπε ο Ντέιβις.

Ιράν Μινάμπ σχολείο

Από την πλευρά της, η Τζόντι Γουίλιαμς, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 1997 από κοινού με την οργάνωση της, την Διεθνή Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών, δηλώνει ότι ελπίζει το φετινό βραβείο να απονεμηθεί και πάλι σε γυναίκα.

Στα 125 χρόνια της ιστορίας του βραβείου, μόλις 20 από τους 112 νικητές του ήταν γυναίκες. Τα τελευταία 15 χρόνια, οκτώ γυναίκες έχουν κερδίσει το βραβείο ατομικά, σε σύγκριση με μόλις έξι άνδρες.

Μεταξύ των ονομάτων των γυναικών που πιστεύεται ότι είναι υποψήφιες φέτος είναι η χειρουργός της Γάζας Σάρα αλ-Σάκκα και η Γιούλια Ναβάλναγια, η Ρωσίδα ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα βραβεία Νόμπελ

Η εβδομάδα των φετινών βραβείων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με την ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής, ακολουθούμενη από το Νόμπελ Φυσικής την Τρίτη, το Νόμπελ Χημείας την Τετάρτη και το Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη.

Μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή, ακολουθεί ο νικητής του Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Το χρηματικό έπαθλο φέτος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

Όσον αφορά τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να υπάρξουν πολιτικές επιπτώσεις ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει. «Ο Τραμπ θα είναι δυσαρεστημένος όποιος κι αν πάρει το Νόμπελ», δήλωσε ο Νέλσον Γουίσμαν, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. «Αν το πάρει ο Κάρνεϊ, αυτό θα έκανε τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά ακόμα πιο τεταμένες από ό,τι είναι ήδη».

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