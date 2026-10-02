Σιδηρόκαστρο: Νεκρή 85χρονη σε φωτιά στο σπίτι της - Στο νοσοκομείο ο 57χρονος γιος της

Snapshot Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η ηλικιωμένη, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες.

Ο 57χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της φωτιάς και των καπνών.

Η κατάσταση του 57χρονου παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, καθώς μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η ηλικιωμένη, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται για την κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Παρά την επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο Σερρών μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά και τους καπνούς. Η κατάστασή του παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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