Καιρός: Έρχεται ισχυρό κύμα βροχών στην Κρήτη - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

Snapshot Από το βράδυ της Παρασκευής έως το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα Χανιά στο επίκεντρο και ύψη βροχής που μπορεί να φτάσουν τα 500 χιλιοστά.

Τα ήδη κορεσμένα εδάφη αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και γενικότερα προβλημάτων λόγω της νέας βροχόπτωσης.

Οι βροχές θα επηρεάσουν ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο τα δυτικά αλλά και τα ανατολικά τμήματα, με μεγαλύτερα ύψη βροχής κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στη γεωγραφία της περιοχής και τα βουνά που ευνοούν τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, ιδιαίτερα στον νομό Χανίων.

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως εκτεταμένη και θα συνεχιστεί και την Κυριακή, ενώ απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους πολίτες λόγω των επικείμενων έντονων φαινομένων. Snapshot powered by AI

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη, με τα Χανιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων προβλημάτων και πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Zarparadio 89,6 ο μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Για τα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί μέχρι την Πέμπτη, σημείωσε πως στα Χανιά ξεπεράσαμε τα 180-190 χιλιοστά, στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού, και τα 300 στα Ανώγεια. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγράφηκαν πανελλαδικά ενώ σε άλλες περιοχές, όπως στο Οροπέδιο Λασιθίου και τη Σητεία, καταγράφηκαν επίσης πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Όπως εκτίμησε ο κ. Λαγουβάρδος ”Θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Περιμένουμε από την Παρασκευή το βράδυ και μέσα στο Σάββατο να ενταθούν εκ νέου τα φαινόμενα” τόνισε, εξηγώντας πως ”θα έχουμε έναν ακόμη ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων, με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί από τις βροχές που έχουν πέσει μέχρι τώρα”.

Παράλληλα ο μετεωρολόγος επεσήμανε, πως θα επηρεαστούν μεγάλα τμήματα του νομού και γενικότερα της Κρήτης. ”Θα δούμε και πάλι σχεδόν παντού βροχές” ανέφερε χαρακτηριστικά.

”Λόγω των βουνών, σε ορισμένους σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές θα έχουμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε μεγάλα ύψη και σε άλλες περιοχές των νομών. Επομένως, χρειάζεται προσοχή όλο το Σάββατο, σε όλο το νησί. Το επαναλαμβάνω: σε όλο το νησί, γιατί έχει ήδη βρέξει παντού και θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στα δυτικά αλλά και στα ανατολικά” τόνισε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μετεωρολογική εξήγηση για το γεγονός ότι τα δυτικά και τα ορεινά τμήματα των Χανίων δέχονται τόσο μεγάλες ποσότητες νερού, ο κ. Λαγουβάρδος απέδωσε το φαινόμενο ”στα βουνά. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος. Τα μεγάλα βουνά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό βλέπουμε διαχρονικά και κλιματικά ότι ο νομός Χανίων και οι περιοχές των Χανίων έχουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, συγκρίσιμα, για παράδειγμα, με περιοχές που δέχονται πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις. Είναι το πιο βροχερό μέρος της δυτικής Κρήτης και από τα πιο βροχερά της χώρας.

Τέτοιου τύπου κακοκαιρίες συνδέονται με βόρειο ρεύμα, με βόρειους ανέμους. Επηρεάζεται ο δυτικός τομέας, έχουμε όμως φαινόμενα παντού. Και πάλι, κοντά στις ορεινές περιοχές και στις μεγάλες κλίσεις των βουνών, εκεί έχουμε και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στις μεγάλες πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2019, δεν είχαμε τόσο μεγάλη βροχόπτωση στα παραλιακά, αλλά περισσότερο στο εσωτερικό και κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα βουνά της Κρήτης”.

Το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα για τα Χανιά, τόνισε πως είναι από την Παρασκευή το απόγευμα, το βράδυ και τη νύχτα της Παρασκευής, καθώς και το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά περιόδους και την Κυριακή, αλλά θα έχουμε εκ νέου ισχυρές βροχές. Εκτιμώ ότι σε κάποιες περιοχές, στο σύνολο αυτής της πενθήμερης κακοκαιρίας, βάζοντας μέσα και την Κυριακή, θα ξεπεράσουμε τα 500 χιλιοστά βροχής. Είναι πολύ μεγάλα ύψη.

Παράλληλα ο κ. Λαγουβάρδος επέστησε την προσοχή των πολιτών: ” Χρειάζεται πάρα, πάρα πολύ προσοχή παντού. Το επαναλαμβάνω: παντού. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον καιρό και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα φαινόμενα. Έχει ήδη βρέξει πολύ και έχουμε ένα έδαφος κορεσμένο από το νερό. Οτιδήποτε καινούργιο πέσει μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Μπορούμε να έχουμε κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, τοπικές πλημμύρες αλλά και πιο γενικευμένες καταστάσεις. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν να συμβαίνει. Επομένως, θέλει πάρα πολύ προσοχή”.

Για το πώς εξηγείται ένα τόσο έντονο επεισόδιο βροχοπτώσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου- αρχή Οκτωβρίου και εάν είναι κάτι που εντάσσεται στη φυσιολογική μεταβλητότητα της εποχής, επεσήμανε πως: ” έχει συμβεί και στο παρελθόν. Μπορεί να έχουμε, πλέον, στα τέλη Σεπτεμβρίου ή ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο, περιόδους με βροχές.

Είναι μια εκτεταμένη κακοκαιρία για την Κρήτη, κυρίως για την κεντρική και νότια χώρα, και ουσιαστικά σήμερα επηρεάζει κυρίως την Κρήτη. Υπάρχουν περιοχές στη βόρεια Ελλάδα που έχουν 26 βαθμούς και ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή, ενώ εδώ έχουμε 21-22 βαθμούς και μεγάλα ύψη βροχής. Είναι μια κλειστή κακοκαιρία, με το χαμηλό να επηρεάζει τον εθνικό χώρο, χωρίς να επεκτείνονται τα φαινόμενα με την ίδια ένταση σε όλη τη χώρα. Το Σάββατο και την Κυριακή περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα”.

Σχετικά με το εάν πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο η ένταση μιας νέας βροχής ή το γεγονός ότι το έδαφος και τα ρέματα έχουν ήδη κορεστεί, ο κ. Λαγουβάρδος επεσήμανε πως ‘‘ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η νέα βροχή που θα έρθει θα πέσει πάνω σε ένα έδαφος που έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν πέφτουν νέες σταγόνες βροχής, το νερό καταλήγει στα ποτάμια, στα ρέματα και σε όλα τα σημεία απορροής. Επομένως, ναι, μας ανησυχεί αυτός ο δεύτερος κύκλος της βροχής, από το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής”.

Στην επισήμανση, πως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν «βάφτισε» αυτή την κακοκαιρία, ο κ. Λαγουβάρδος επεσήμανε πως: ” Αυτή είναι μια κακοκαιρία που, αν συνεχίζαμε να δίνουμε ονόματα με τον παλιό τρόπο, θα είχε πάρει όνομα”.